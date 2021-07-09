Под СБУ митингуют с требованием не выдавать Беларуси активиста Боленкова

В Киеве у здания Службы безопасности Украины проходит митинг с требованиями к силовикам прекратить преследование белорусского активиста Алексея Боленкова и отменить решение о его принудительной депортации.

Источник: "Укринформ"

Детали: В акции принимают участие порядка 50 человек. Они, в частности, держат плакаты: "СБУ, вам нечем больше заниматься?", "Украина без Лукашенко".

Кроме того, митингующие требуют отменить депортацию белоруса Артура Кондратовича, которого уже задерживали в 2019 году по запросу из Беларуси через Интерпол.

В то же время напротив стоят другие лица, которые держат плакаты с надписью: "Боленков – один из основателей террористической леворадикальной группировки Ревдія" ("Ревдія" позиционирует себя как движение анархистов – УП).

В СБУ сообщили, что пока никаких заявлений от митингующих не было, поэтому выходить к ним не собираются.

Предыстория:

21 апреля сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины обыскали квартиру белорусского активиста Алексея Боленкова в Киеве и предупредили его о принудительном выдворении с территории Украины.

По словам Боленкова, обыски якобы происходили "по подозрению в поджоге". Такие действия со своей стороны человек не признает.

Адвокаты Боленкова обжаловали в суде решение СБУ о депортации. Однако, по данным правозащитников, Шевченковский райсуд Киеве 22 июня отказал в удовлетворении жалобы.

Справка: Алексей Боленков – белорусский и украинский активист, родился в городе Жлобин в Беларуси. Он участвовал в протестах на Майдане независимости в Киеве в 2013-2014 годах. Сам Боленков называет себя сторонником анархизма.