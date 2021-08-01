США не планируют возвращаться к локдауну

США не планируют объявлять локдаун, несмотря на рост количества случаев заражения штаммом коронавируса "Дельта".

Источник: главный инфекционист США, советник президента по вопросам медицины Энтони Фаучи в интервью телеканалу ABC

Прямая речь Фаучи: "Я не думаю, что мы увидим локдаун. Я думаю, что у нас достаточный процент людей (вакцинированных – ред.) в стране – недостаточно, чтобы подавить вспышку, – но я верю, что достаточно, чтобы не позволить нам попасть в ситуацию, в которой мы были прошлой зимой".

Детали: При этом Фаучи прогнозирует, что "ситуация ухудшится", поскольку в стране есть 100 миллионов не вакцинированных. Он объяснил, что эти люди позволяют вирусу распространяться, что "в конечном итоге влияет на всех".

Беспокойство по поводу коронавируса возросло на этой неделе, поскольку исследования показали, что доминирующий сейчас вариант "Дельта" может распространяться и среди полностью вакцинированных людей.