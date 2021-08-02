Главные новости воскресенья и ночи: окончание контракта Шевченко, давление на спортсменку из Беларуси

У тренера сборной Андрея Шевченко закончился контракт, белорусскую спортсменку Кристину Тимановськую хотят забрать из Токио – новости, которые были актуальны 1 августа.

О контракте Шевченко

У главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко закончился контракт на работу со сборной.

О давлении на спортсменку

Режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко решил принудительно вернуть в страну из Олимпиады в Токио легкоатлетку Кристину Тимановскую, которая ранее резко раскритиковала белорусских спортивных чиновников; она боится возвращаться домой.

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