Кулеба пообещал мужу Тимановской безопаснось "несмотря на шокирующие новости"

Глава МИД Дмитрий Кулеба на фоне смерти в Киеве белоруса Виталия Шишова заверил, что мужу белорусской спортсменки Тимановськои, сбежавшему из Беларуси в Украину, будет гарантирована безопасность.

Об этом министр написал в своем Twitter во вторник, сообщает "Европейская правда".

По словам Кулебы, в МИД связались с Арсением Зданевичем, мужем спортсменки Тимановской, которая подверглась преследованиям.

"Предоставляем необходимую помощь на время пребывания в Украине и сделаем все, чтобы он чувствовал себя в безопасности, даже несмотря на шокирующие новости. Желаю им с женой успешно пройти все испытания", - отметил Кулеба.

Зв’язалися з Арсенієм Зданевичем, чоловіком спортсменки Тимановської, яка зазнала переслідувань. Надаємо необхідну допомогу на час перебування в Україні та зробимо все, щоб він почувався у безпеці, навіть попри шокуючі новини. Бажаю їм із дружиною успішно пройти всі випробування. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 3, 2021

Муж белорусской олимпийки Кристины Тимановськой Арсений Зданевич уехал из Беларуси в Украину после того, как его жену пытались силой вывезти из Олимпиады в Токио на родину.

Легкоатлету Тимановськую, которая находится на Олимпиаде в Токио, силой увезли в аэропорт, чтобы доставить обратно в Беларусь после того, как она пожаловалась на национальных тренеров в соцсети.

Однако в аэропорту она зашла в отделение полиции и попросила международной защиты. После этого спортсменка прибыла в посольство Польши в Токио, где ей выдали гуманитарную визу.

Ранее Кулеба пообещал, что Украина сделает все возможное для выявления "всей правды" о смерти белорусского активиста Виталия Шишова, которого нашли повешенным в парке в Киеве.