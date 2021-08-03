Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба пообещал мужу Тимановской безопаснось "несмотря на шокирующие новости"

Вторник, 3 августа 2021, 18:36

Глава МИД Дмитрий Кулеба на фоне смерти в Киеве белоруса Виталия Шишова заверил, что мужу белорусской спортсменки Тимановськои, сбежавшему из Беларуси в Украину, будет гарантирована безопасность.

Об этом министр написал в своем Twitter во вторник, сообщает "Европейская правда".

По словам Кулебы, в МИД связались с Арсением Зданевичем, мужем спортсменки Тимановской, которая подверглась преследованиям.

"Предоставляем необходимую помощь на время пребывания в Украине и сделаем все, чтобы он чувствовал себя в безопасности, даже несмотря на шокирующие новости. Желаю им с женой успешно пройти все испытания", - отметил Кулеба.

Муж белорусской олимпийки Кристины Тимановськой Арсений Зданевич уехал из Беларуси в Украину после того, как его жену пытались силой вывезти из Олимпиады в Токио на родину.

Легкоатлету Тимановськую, которая находится на Олимпиаде в Токио, силой увезли в аэропорт, чтобы доставить обратно в Беларусь после того, как она пожаловалась на национальных тренеров в соцсети.

Однако в аэропорту она зашла в отделение полиции и попросила международной защиты. После этого спортсменка прибыла в посольство Польши в Токио, где ей выдали гуманитарную визу.

Ранее Кулеба пообещал, что Украина сделает все возможное для выявления "всей правды" о смерти белорусского активиста Виталия Шишова, которого нашли повешенным в парке в Киеве.

Темы: Кулеба ДмитрийБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба, говоря с Блинкеном, призвал США дать Украине ATACMS
Кулеба: Помощь США Тайваню не уменьшит поддержку Украины
Кулеба сравнил "грязную" игру российской фехтовальщицы с действиями армии РФ
Последние новости
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
Все новости...
Реклама: