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Главу миссии Беларуси в ЕС вызвали для объяснений ситуации с мигрантами

Четверг, 5 августа 2021, 15:38

Главу миссии Беларуси в Европейском Союзе вызвали в Службу внешних действий из-за миграционного кризиса на белорусско-литовской границе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказала пресс-секретарь Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе.

"Поверенный Беларуси в ЕС был вызван в Службу внешних действий вчера. Высокопоставленный представитель службы выразил серьезную обеспокоенность и четкую позицию относительно того, что использование мигрантов и беженцев как инструмента недопустимо", - сказала пресс-секретарь.

Брюссель настаивает, что белорусский режим должен прекратить такие действия и Беларусь должна уважать свои международные обязательства в борьбе с нелегальной миграцией и незаконной перевозкой людей.

Беларусь в конце июня отозвала для консультаций постоянного представителя при ЕС, в Брюссель он до сих пор не вернулся.

Решение было принято после введения санкций ЕС против режима Александра Лукашенко после принудительной посадки самолета Ryanair.

Напомним, посол Евросоюза в Ираке Мартин Хат заявил, что полеты из этой страны в Минск на следующие 10 дней будут отменены.

Темы: ЕСБеларусь
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