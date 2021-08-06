Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Молдове утвердили состав нового правительства Натальи Гаврилицы

Пятница, 6 августа 2021, 15:00
Наталья Гаврилица. Фото: FB Natalia Gavrilita

Парламент Молдовы на заседании 6 августа утвердил новое правительство во главе с Натальей Гаврилицей.

Об этом сообщает "Европейская правда".

За состав нового кабинета, которым будет руководить заместитель председателя партии власти "Действие и солидарность" (PAS) Наталья Гаврилица, проголосовал 61 депутат - все от PAS.

Перед этим кандидат в премьеры представила парламентариям программу своего правительства.

В новом Кабмине будет 13 министерств, а не девять, как это было в последние годы. Отдельными ведомствами снова станут министерство здравоохранения, министерство труда и соцзащиты, министерство образования, министерство культуры, министерство транспорта и министерство регионального развития и инфраструктуры.

Кроме того, в правительство вернут министерство окружающей среды.

Должность министра иностранных дел и европейской интеграции займет Нику Попеску, который занимал этот пост в 2019 году в Кабмине Майи Санду.

Должность министра обороны получил Анатолий Носатый, бывший руководитель оперативного управления Генштаба Национальной армии.

Министром внутренних дел стала Анна Ревенко, советник президента по национальной обороне и безопасности.

30 июля президент Молдовы Мая Санду после консультаций с парламентскими фракциями подписала указ о выдвижении заместителя председателя партии "Действие и солидарность" (PAS) Натальи Гаврилицы на должность премьер-министра.

Темы: Молдовапремьер
powered by lun.ua
Главное сегодня

ВидеоНАБУ показало, как Чаус договаривался за взятку: хотел получить всю сумму сразу

ДополненоВСП прекратил рассматривать дисциплинарные жалобы на судей

ФотоУкраинские силовики предотвратили убийство американца в США

Дугарь подозревает, что за ней следят

видео Мы тебя догоним, ты что бессмертный? – СБУ обнародовала разговора харьковских рэкетиров

фотоУкраинский каратист завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио

Все новости...
Молдова
В Молдове назвали состав нового Кабмина: Носатый министр обороны, Попеску - в МИДе
Спасти нерядового Зеленского. Похищение Чауса как элемент Вагнергейта
Криминального авторитета из санкционного списка СНБО выдворили в Молдову
Последние новости
22:50
В аэропорту "Жуляны" заработает пункт вакцинации
22:06
Общественные организации призывают членов ВРП уйти в отставку
21:31
ЕС может исключить США из перечня стран, из которых разрешен въезд – СМИ
21:25
Новости экономики: цены на алкоголь, нелегальное топливо, прибыли банков
21:17
Новости 6 августа: режим paperless, белорусские чиновники в Токио
20:50
Двое фигурантов в делах Майдана могут выйти на свободу: Офис генпрокурора жалуется на суд
20:17
Киев и Черкассы соединит "Интерсити"
20:07
Польша и Литва призвали расширить санкции против режима Лукашенко
20:05
Курс валют на следующую неделю: гривня резко укрепилась
19:51
ВидеоНАБУ показало, как Чаус договаривался за взятку: хотел получить всю сумму сразу
Все новости...