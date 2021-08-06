Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Молдове утвердили состав нового правительства Натальи Гаврилицы

Пятница, 6 августа 2021, 15:00
В Молдове утвердили состав нового правительства Натальи Гаврилицы
Наталья Гаврилица. Фото: FB Natalia Gavrilita

Парламент Молдовы на заседании 6 августа утвердил новое правительство во главе с Натальей Гаврилицей.

Об этом сообщает "Европейская правда".

За состав нового кабинета, которым будет руководить заместитель председателя партии власти "Действие и солидарность" (PAS) Наталья Гаврилица, проголосовал 61 депутат - все от PAS.

Перед этим кандидат в премьеры представила парламентариям программу своего правительства.

В новом Кабмине будет 13 министерств, а не девять, как это было в последние годы. Отдельными ведомствами снова станут министерство здравоохранения, министерство труда и соцзащиты, министерство образования, министерство культуры, министерство транспорта и министерство регионального развития и инфраструктуры.

Кроме того, в правительство вернут министерство окружающей среды.

Должность министра иностранных дел и европейской интеграции займет Нику Попеску, который занимал этот пост в 2019 году в Кабмине Майи Санду.

Должность министра обороны получил Анатолий Носатый, бывший руководитель оперативного управления Генштаба Национальной армии.

Министром внутренних дел стала Анна Ревенко, советник президента по национальной обороне и безопасности.

30 июля президент Молдовы Мая Санду после консультаций с парламентскими фракциями подписала указ о выдвижении заместителя председателя партии "Действие и солидарность" (PAS) Натальи Гаврилицы на должность премьер-министра.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Молдовапремьер
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Молдова
"Зерновой коридор" сместился на дунайские порты, перевозчики ждут тарифы от Молдовы
Мужчина, который застрелил двух человек в аэропорту Молдовы, умер в больнице
Стрельба в Кишиневе: нападавший в критическом состоянии, ему грозит пожизненное заключение
Последние новости
08:21
В Николаеве ударный дрон попал в склады промышленного предприятия
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
Все новости...
Реклама: