В Молдове утвердили состав нового правительства Натальи Гаврилицы

Парламент Молдовы на заседании 6 августа утвердил новое правительство во главе с Натальей Гаврилицей.

Об этом сообщает "Европейская правда".

За состав нового кабинета, которым будет руководить заместитель председателя партии власти "Действие и солидарность" (PAS) Наталья Гаврилица, проголосовал 61 депутат - все от PAS.

Перед этим кандидат в премьеры представила парламентариям программу своего правительства.

В новом Кабмине будет 13 министерств, а не девять, как это было в последние годы. Отдельными ведомствами снова станут министерство здравоохранения, министерство труда и соцзащиты, министерство образования, министерство культуры, министерство транспорта и министерство регионального развития и инфраструктуры.

Кроме того, в правительство вернут министерство окружающей среды.

Должность министра иностранных дел и европейской интеграции займет Нику Попеску, который занимал этот пост в 2019 году в Кабмине Майи Санду.

Должность министра обороны получил Анатолий Носатый, бывший руководитель оперативного управления Генштаба Национальной армии.

Министром внутренних дел стала Анна Ревенко, советник президента по национальной обороне и безопасности.

30 июля президент Молдовы Мая Санду после консультаций с парламентскими фракциями подписала указ о выдвижении заместителя председателя партии "Действие и солидарность" (PAS) Натальи Гаврилицы на должность премьер-министра.