Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Крупный лесной пожар вспыхнул в Черногории

Понедельник, 9 августа 2021, 09:26

В Черногории в местности Мало Брдо вблизи Подгорицы вспыхнул пожар.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTCG.

Пожар вспыхнул во второй половине дня в воскресенье. Огонь распространился очень быстро, учитывая сильный ветер, под угрозой оказались жилые дома.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных огонь удалось сдержать.

Мэр Подгорице Иван Вукович заявил, что причиной пожара стал поджог.

"Пока наши коллеги днем ​​и ночью охраняют Горица и Любович, кто" воспользовался возможностью "и разжег пожар на Мало Брдо. Служба защиты уже на месте "- написал он в Twitter.

Вукович выразил надежду на эффективную работу полиции в выявлении злоумышленника.

 

Как известно, с прошлой недели масштабные лесные пожары бушуют в Греции, Албании, Северной Македонии.

Темы: Черногория
powered by lun.ua
Главное сегодня

Боевики ОРЛО допросили Протасевича – Лукашенко

видеоВ контейнере с бананами нашли кокаин на $1 миллион

Британия ввела новые санкции против режима Лукашенко

Лукашенко о смерти беларуса Шишова: Всех не перевешаешь

Меркель прилетит в Украину говорить с Зеленским - ОП

Лукашенко обвинил Зеленского в подготовке боевиков и поставках оружия в Беларусь

Все новости...
Черногория
Масштабный лесной пожар вспыхнул в Черногории
Черногория начала требовать ковид-сертификат для доступа в рестораны: даже у туристов
Черногория закрывает дискотеки и ночные клубы из-за роста заражений
Последние новости
17:20
Сами попросили отправить их в РФ: Лукашенко объяснил, как отдал "вагнеровцев"
17:13
Фискалы проводят обыски у табачного производителя, там это называют рейдерством
17:10
США введут санкции против олимпийского комитета Беларуси - СМИ
17:04
Лукашенко заявил, что мог бы вместе с Путиным поставить Украину "на колени"
16:57
В Сингапуре врачи выходили девочку, родившуюся с весом 212 граммов
16:39
Боевики ОРЛО допросили Протасевича – Лукашенко
16:37
Сахар +83,5%, масло +79%: инфляция в Украине побила трехлетний рекорд. Что подорожало больше всего
16:37
Байден назначил критика "Северного потока-2" спецпредставителем по энергетике - СМИ
16:09
видеоВ контейнере с бананами нашли кокаин на $1 миллион
16:02
"Интертелеком" анонсировал ограничение услуг в ряде областей и Киеве
Все новости...