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Прокурор обжаловал меру пресечения Чаусу

Понедельник, 9 августа 2021, 14:22
Фото: ТГ Андрея Цаплиенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура 9 августа подала апелляционную жалобу на меру пресечения бывшему судье Николаю Чаусу, которого Высший антикоррупционный суд отправил под круглосуточный домашний арест.

Источник: пресс-секретарь САП Ольга Постолюк в комментарии УП

Прямая речь: "Мы сегодня подали апелляционную жалобу и будем настаивать на содержании под стражей".

Детали: Дата заседания, на котором будут рассматривать жалобу, еще не определена.

Что предшествовало: 4 августа бывшего судью Днепровского суда столицы Николая Чауса, которого подозревают во взяточничестве, отправили под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет.

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Справка: НАБУ с 2016 года расследует уголовное производство по факту вымогательства и получения большого взятки судьей Днепровского суда Киева Николаем Чаусом. В 2017 году суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако тогда Чаус скрывался в Молдове, где просил политического убежища. После того, как Молдова отказала ему в предоставлении убежища, экс-судью должны были вернуть в Украину. Однако вскоре его похитили из Молдовы. Причастность к вывозу Чауса в Украину вменяли украинским правоохранителям.

Предыстория:

  • 30 июля стало известно, что экс-судью Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили в селе Мазуривка Винницкой области.
  • Позже стало известно, что Чаус находится в СБУ. В НАБУ призвали передать подозреваемого детективам, поскольку именно они ведут расследование в отношении экс-судьи и разыскивают его.
  • Тогда же появились фото и видео сотрудников НАБУ у здания СБУ. Антикоррупционное бюро обнародовало видео, на котором они пытаются остановить автомобиль СБУ с Чаусом.
  • Дело о похищении Чауса, где он является потерпевшим, расследует СБУ. Якобы поэтому он и находится в СБУ после того, как его нашли. В Офисе генпрокурора заявили, что работают над тем, чтоб НАБУ и СБУ могли расследовать дела с участием Чауса, поскольку они имеют разную подследственность.
  • Чаусу вручили ходатайство о применении меры пресечения, которое должен в среду рассматривать Высший антикоррупционный суд. Впоследствии Чауса привезли в изолятор СБУ.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: ЧаусАнтикоррупционная прокуратураАнтикоррупционный суд
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