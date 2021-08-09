Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокурор обжаловал меру пресечения Чаусу

Понедельник, 9 августа 2021, 14:22
Прокурор обжаловал меру пресечения Чаусу
Фото: ТГ Андрея Цаплиенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура 9 августа подала апелляционную жалобу на меру пресечения бывшему судье Николаю Чаусу, которого Высший антикоррупционный суд отправил под круглосуточный домашний арест.

Источник: пресс-секретарь САП Ольга Постолюк в комментарии УП

Прямая речь: "Мы сегодня подали апелляционную жалобу и будем настаивать на содержании под стражей".

Детали: Дата заседания, на котором будут рассматривать жалобу, еще не определена.

Что предшествовало: 4 августа бывшего судью Днепровского суда столицы Николая Чауса, которого подозревают во взяточничестве, отправили под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет.

Читайте также: Похищение судьи Чауса. Между Порошенко и Зеленским

Справка: НАБУ с 2016 года расследует уголовное производство по факту вымогательства и получения большого взятки судьей Днепровского суда Киева Николаем Чаусом. В 2017 году суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако тогда Чаус скрывался в Молдове, где просил политического убежища. После того, как Молдова отказала ему в предоставлении убежища, экс-судью должны были вернуть в Украину. Однако вскоре его похитили из Молдовы. Причастность к вывозу Чауса в Украину вменяли украинским правоохранителям.

Предыстория:

  • 30 июля стало известно, что экс-судью Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили в селе Мазуривка Винницкой области.
  • Позже стало известно, что Чаус находится в СБУ. В НАБУ призвали передать подозреваемого детективам, поскольку именно они ведут расследование в отношении экс-судьи и разыскивают его.
  • Тогда же появились фото и видео сотрудников НАБУ у здания СБУ. Антикоррупционное бюро обнародовало видео, на котором они пытаются остановить автомобиль СБУ с Чаусом.
  • Дело о похищении Чауса, где он является потерпевшим, расследует СБУ. Якобы поэтому он и находится в СБУ после того, как его нашли. В Офисе генпрокурора заявили, что работают над тем, чтоб НАБУ и СБУ могли расследовать дела с участием Чауса, поскольку они имеют разную подследственность.
  • Чаусу вручили ходатайство о применении меры пресечения, которое должен в среду рассматривать Высший антикоррупционный суд. Впоследствии Чауса привезли в изолятор СБУ.

Ольга Гетьманец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЧаусАнтикоррупционная прокуратураАнтикоррупционный суд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Чаус
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
Бывший судья Чаус приговорен к 10 годам лишения свободы
В Черниговской области начинают восстанавливать критическую инфраструктуру - ОВА
Последние новости
08:57
Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
Все новости...
Реклама: