Прокурор обжаловал меру пресечения Чаусу

Специализированная антикоррупционная прокуратура 9 августа подала апелляционную жалобу на меру пресечения бывшему судье Николаю Чаусу, которого Высший антикоррупционный суд отправил под круглосуточный домашний арест.

Источник: пресс-секретарь САП Ольга Постолюк в комментарии УП

Прямая речь: "Мы сегодня подали апелляционную жалобу и будем настаивать на содержании под стражей".

Детали: Дата заседания, на котором будут рассматривать жалобу, еще не определена.

Что предшествовало: 4 августа бывшего судью Днепровского суда столицы Николая Чауса, которого подозревают во взяточничестве, отправили под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет.

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Справка: НАБУ с 2016 года расследует уголовное производство по факту вымогательства и получения большого взятки судьей Днепровского суда Киева Николаем Чаусом. В 2017 году суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако тогда Чаус скрывался в Молдове, где просил политического убежища. После того, как Молдова отказала ему в предоставлении убежища, экс-судью должны были вернуть в Украину. Однако вскоре его похитили из Молдовы. Причастность к вывозу Чауса в Украину вменяли украинским правоохранителям.

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