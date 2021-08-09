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Новые назначения в ВСУ: Зеленский представил командующих Воздушных сил и ДШВ

Понедельник, 9 августа 2021, 21:22
фото: офис президента

Находясь на острове Змеиный в рамках рабочей поездки в южные области, президент Владимир Зеленский представил вновь назначенных командующих в Вооруженных силах - десантно-штурмовых войск и Воздушных Сил.

Источник: Офис президента, указы Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Моими указами назначены на должности: командующего Воздушных Сил - генерал-майора Николая Олещука, командующего десантно-штурмовой войск - полковника Максима Миргородского.

Также я согласовал, и приказом министра обороны назначены на должности: командующего оперативного командования "Юг" - генерал-майора Андрея Ковальчука, командующего оперативного командования "Восток" - генерал-майора Олега Микаца, командующего оперативного командования "Запад" - полковника Сергея Литвинова, заместителя начальника Генерального штаба - полковника Владимира Коваля. Это опытные офицеры, и, самое главное, что сейчас нашим подходом, все они имеют боевой опыт.

Я знаю, что каждый из них на своем посту сделает все, что от него зависит, для защиты нашей Родины".

Детали: Как рассказал Зеленский, полковник Миргородский был командиром 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Он - первый участник войны на востоке Украины, стал полным рыцарем ордена Богдана Хмельницкого.

Ковальчук имеет звание Героя Украины. Во время активных боев на Донбассе он командовал 80-й аэромобильной бригадой. Участник обороны Луганского аэропорта. Дважды ранен. Награжден двумя орденами Богдана Хмельницкого.

Микац с сентября 2014 руководил обороной Донецкого аэропорта, считается одним из ключевых командиров в этих боях.

Литвинов за личный вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства, мужество и самоотверженность, проявленные во время боевых действий, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебных обязанностей награжден орденом "За мужество" III степени.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийВооруженные силыуказыкадры
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