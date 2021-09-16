Новости 16 сентября: Дуда об Украине в ЕС, взрыв снаряда на Раховщине

Президент Польши Дуда выступил за расширение ЕС; двое туристов погибли в результате взрыва снаряда времен Первой мировой на Раховщине - актуальные новости 16 сентября.

О заявлении Анжея Дуды

"Мы не клуб для избранных": президент Польши Анжей Дуда выступил за расширение ЕС. Он заявил, что Украина, Молдова и другие государства, которые модернизируются и стремятся стать членами ЕС, должны получить такую ​​возможность.

Об этом Дуда заявил в среду на встрече группы "Аррайолос", неформальной встрече президентов парламентских и полупрезидентских государств-членов Европейского Союза.

Он отметил, что ЕС должен быть открытым для других европейских стран, которые уже проводят евроинтеграционные реформы. Такими странами, по словам Дуды, являются Украина и Молдова.

О взрыве на Раховщине

В горах на Раховщине взорвался снаряд времен Первой мировой войны на месте, где туристы развели костер - вследствие этого двое туристов погибли, еще пятеро госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести и контузиями.

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