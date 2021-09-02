Дом-монстр на Подоле: Верховный суд возобновил запрет вводить в эксплуатацию

Верховный суд Украины возобновил обеспечение иска в виде запрета на ввод в эксплуатацию киевского здания на улице Нижний Вал, 27-29, известного как "дом-монстр".

Источник: депутат Киевсовета и основательница ОО "Город-сад" Евгения Кулеба и активист Подола Павел Калюк в Facebook

Детали: Ранее Верховный Суд обязал Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) выдать сертификат готовности для ЖК "Подол Престиж" – и решение обжалованию не подлежало.

Теперь же, по сообщению Евгении Кулебы, Верховный суд отменил постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 08.06.2021 года по делу №910/27779/14, которым были отменены меры обеспечения иска.

Обеспечение иска заключались в запрете ГАСИ согласовывать и выдавать документы о готовности объекта строительства к эксплуатации, а также выдавать сертификат соответствия законченного строительством объекта относительно "Дома монстра" или отдельных его частей (помещений), а также запрете Государственной регистрационной службе Украины регистрировать право собственности на соответствующее недвижимое имущество.

Северный апелляционный хозяйственный суд 8 июня 2021 года отменил указанные меры, но Верховный суд признал незаконным это постановление из-за того, что Северный апелляционный суд действовал не как "суд, установленный законом". Решение должен был отменять суд, который его выносил, – Хозяйственный суд Киева.

Этому предшествовало: Активисты борются за снос 4 верхних этажей "дома-монстра", которые построены незаконно.

1 июля сообщалось, что Верховный Суд частично удовлетворил иск девелопера ЖК "Подол Престиж" и обязал Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) выдать сертификат готовности для киевского ЖК "Подол Престиж", известного как "дом-монстр".

Заместитель мэра Киева и секретарь Киеврады Владимир Бондаренко тогда сообщил, что несмотря на решение суда, столичные власти считают невозможным введение "дома-монстра" в эксплуатацию. Мол. для этого компания должна владеть земельным участком под зданием или правом пользования. Землей же владеет город.