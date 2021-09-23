После покушения на Шефира его будет охранять СБУ - источник

Служба безопасности Украины предоставила охрану первому помощнику президента Сергею Шефиру, на которого накануне было совершено покушение, и его семье.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным источника УП, Шефиру, как пострадавшему в уголовном производстве, а также его семье была предоставлена охрана.

Следователи полиции подали соответствующие документы в СБУ. Сейчас пострадавший и его семья находятся под охраной Службы безопасности.

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