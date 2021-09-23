После покушения на Шефира его будет охранять СБУ - источник
Четверг, 23 сентября 2021, 15:00
Служба безопасности Украины предоставила охрану первому помощнику президента Сергею Шефиру, на которого накануне было совершено покушение, и его семье.
Источник: собеседник УП в правоохранительных органах
Детали: По данным источника УП, Шефиру, как пострадавшему в уголовном производстве, а также его семье была предоставлена охрана.
Следователи полиции подали соответствующие документы в СБУ. Сейчас пострадавший и его семья находятся под охраной Службы безопасности.
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Предыстория:
- Утром 22 сентября под Киевом стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, был ранен водитель машины. Водителю Шефира сделали операцию, его жизни угрозы нет.
- Шефир не пострадал и заявил, что не занимается делами, которые могли бы стать причиной нападения на него лично, а целью покушения было влияние на команду Зеленского.
- В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, связанное с борьбой против олигархов.
- Президент Владимир Зеленский не знает, кто стоит за покушением на его первого помощника Сергея Шефира, но обещал "сильный ответ".
- Глава Офиса президента Андрей Ермак покушение на Шефира Ермак назвал "вызовом президенту".
Украинская правда