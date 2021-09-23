Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

После покушения на Шефира его будет охранять СБУ - источник

Четверг, 23 сентября 2021, 15:00
Сергей Шефир

Служба безопасности Украины предоставила охрану первому помощнику президента Сергею Шефиру, на которого накануне было совершено покушение, и его семье.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным источника УП, Шефиру, как пострадавшему в уголовном производстве, а также его семье была предоставлена охрана.

Следователи полиции подали соответствующие документы в СБУ. Сейчас пострадавший и его семья находятся под охраной Службы безопасности.

Знать больше: Покушение на друга Зеленского. Хроника, версии и последствия обстрела авто Шефира

Предыстория:

Украинская правда
Темы: Шефир СергейСБУ


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина – 3-я в Европе по распространению COVID-19

Российские самолеты залетели в запретную зону учений ВСУ

"Преступник был не один" – МВД о покушении на Шефира

видеоЗеленский усилил кортеж, полиция переходит на особый режим работы

ВСК по "вагнеровцам" заслушала Бурбу, но не в Раде

Глава "Венецианки" позвонил Зеленскому - просит окончательный текст антиолигархического закона

Все новости...
Шефир Сергей
На месте обстрела машины Шефира нашли два десятка гильз
Венедиктова об обстреле авто Шефира: Хорошо построенное покушение, выстрелы профессиональные
Покушение на друга Зеленского. Хроника, версии и последствия обстрела авто Шефира
Последние новости
07:06
Во время карантина учителям не будут урезать зарплаты – Шкарлет
06:38
Украина – 3-я в Европе по распространению COVID-19
05:45
Первый полностью коммерческий экипаж отправится на МКС в феврале
04:47
Грузия намерена в 2024 году подать заявку на вступление в ЕС
03:50
ВСК передаст Интерполу данные о сотнях российских наемников – Безуглая
02:57
57 млн убытков: против экс-директора УКФ открыли уголовное производство
02:06
Закон должен быть направлен на действия, а не на людей – посол Канады о деолигархизации
01:38
Российские самолеты залетели в запретную зону учений ВСУ
01:22
"Очень много ошибок" – Разумков о принятии закона об олигархах
00:50
"Преступник был не один" – МВД о покушении на Шефира
Все новости...