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Комитет Рады отказался реформировать КС

Пятница, 3 сентября 2021, 15:18
Комитет Рады отказался реформировать КС
Фото uplan.org.ua

Народные депутаты отказались поддерживать все поправки, касающиеся конкурсного отбора судей Конституционного Суда, на заседании комитета по правовой политике 2 сентября.

Источник: Фонд DEJURE со ссылкой на председателя правления организации Михаила Жернакова

Прямая речь Жернакова: "По нашей информации, Совет судей угрожает не назначать на своем съезде кандидатов в КСУ, которых в случае конкурса отберет конкурсная комиссия. Таким образом, народные депутаты решили пойти по пути старых коррумпированных судебных элит, заблокировать реформу Конституционного Суда на годы и никак не решать вопрос сложившегося конституционного кризиса".

Детали: По его словам, на заседании народные депутаты повторно рассмотрели поправки к проекту закона № 4533 "О конституционной процедуре", который был подготовлен к рассмотрению еще в июне.

2 сентября комитет решил исключить ранее учтенные поправки относительно конкурсной процедуры отбора кандидатов на должность судьи КСУ, оставив ее такой, какая есть на сегодня.

Эту информацию подтвердили "Украинской правде" в комитете.

Жернаков добавил, что Фонд выступает категорически против этого и призывает Верховную Раду и президента выполнить обещания, данные украинскому народу, и полностью очистить Конституционный Суд с помощью прозрачной конкурсной процедуры с привлечением международных экспертов.

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Предыстория:

  • Ранее общественные организации призвали президента не углублять конституционный кризис и посодействовать конституционной очистке состава КСУ.
  • Они отмечают, что для этого крайне необходимо ввести конкурсный отбор на должности судей Конституционного Суда, что было поддержано комитетом в июне этого года.
  • Конституционный суд оказался в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей.
  • 29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении главы КС Александра Тупицкого от должности судьи КС.
  • 19 января ГБР заявило, что сообщило о подозрении в преступлениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) Тупицкому, хотя сам Тупицкий имитировал его невручение и посещал рабочее место.
  • 27 марта 2021 года Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС.
  • Тупицкий и Касминин обратились в Окружной админсуд Киева, чтобы сохранить свои должности и зарплаты.

Украинская правда

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Темы: КСсудреформы
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