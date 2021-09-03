Комитет Рады отказался реформировать КС

Народные депутаты отказались поддерживать все поправки, касающиеся конкурсного отбора судей Конституционного Суда, на заседании комитета по правовой политике 2 сентября.

Источник: Фонд DEJURE со ссылкой на председателя правления организации Михаила Жернакова

Прямая речь Жернакова: "По нашей информации, Совет судей угрожает не назначать на своем съезде кандидатов в КСУ, которых в случае конкурса отберет конкурсная комиссия. Таким образом, народные депутаты решили пойти по пути старых коррумпированных судебных элит, заблокировать реформу Конституционного Суда на годы и никак не решать вопрос сложившегося конституционного кризиса".

Детали: По его словам, на заседании народные депутаты повторно рассмотрели поправки к проекту закона № 4533 "О конституционной процедуре", который был подготовлен к рассмотрению еще в июне.

2 сентября комитет решил исключить ранее учтенные поправки относительно конкурсной процедуры отбора кандидатов на должность судьи КСУ, оставив ее такой, какая есть на сегодня.

Эту информацию подтвердили "Украинской правде" в комитете.

Жернаков добавил, что Фонд выступает категорически против этого и призывает Верховную Раду и президента выполнить обещания, данные украинскому народу, и полностью очистить Конституционный Суд с помощью прозрачной конкурсной процедуры с привлечением международных экспертов.

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