Новости 30 сентября: отставка Разумкова, союз Лукашенко и Путина

"Слуга народа" инициировала сбор подписей за отставку Разумкова; Лукашенко заявил, что они с Путиным создадут союз, крепче государства - актуальные новости 30 сентября.

О Разумкове

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия начал сбор подписей за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Позже Арахамия подал второе обращение об освобождении Разумкова - уже лично от себя.

"Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности Председателя Верховной Рады Украины. Соответствующее предложение подал председатель фракции" Слуга народа "Давид Арахамия", - написал Дмитрий Разумков в Facebook.

Разумков добавил, что он "сразу расписал документ на Аппарат Верховной Рады", и уже 30 сентября депутаты получат подписные листы.

О Лукашенко и Путина

Лукашенко утверждает, что они с Путиным "достаточно умны", чтобы создать союз, который будет крепче "унитарного образования". В то же время самопровозглашенный "президент" отрицает, что Россия таким образом поглотит Беларусь, и называет это "выдумкой коллективного Запада".

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