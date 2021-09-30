Новини 30 вересня: відставка Разумкова, союз Лукашенка та Путіна

"Слуга народу" ініціювала збір підписів за відставку Разумкова; Лукашенко заявив, що вони з Путіним створять союз, міцніший за державу — актуальні новини 30 вересня.

Про Разумкова

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розпочав збір підписів за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Пізніше Арахамія подав друге звернення щодо звільнення Разумкова – вже особисто від себе.

"Очікувано, колеги прийшли за підписними листами про відкликання мене з посади Голови Верховної Ради України. Відповідну пропозицію подав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія", - написав Дмитро Разумков у Facebook.

Разумков додав, що він "відразу розписав документ на Апарат Верховної Ради", і вже 30 вересня депутати отримають підписні листи.

Про Лукашенко і Путіна

Лукашенко стверджує, що вони з Путіним "досить розумні", аби створити союз, який буде міцніше "унітарного утворення". Водночас самопроголошений "президент" заперечує, що Росія таким чином поглине Білорусь, і називає це "вигадкою колективного Заходу".

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