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В Испании встревожены драматическим таянием ледников в Пиренеях

Суббота, 4 сентября 2021, 15:00
В Испании встревожены драматическим таянием ледников в Пиренеях

Ледники Пиренеев, самые южные в Европе, вероятно, превратятся в ледяные пятна в последующие два десятилетия из-за изменения климата.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР, к такому выводу пришли испанские ученые из Пиренейского института экологии (IPE), филиала главного государственного научно-исследовательского органа Испании CSIC.

В пятницу они представили результаты исследования, опубликованного в Geophysical Research Letters, которое показало, что в Пиренеях с 2011 года три ледника исчезли или превратились в застойные полосы льда, а в 17 из двух десятков средняя потеря толщины льда составила 6,3 метра.

Их масса также сократилась в среднем более чем на одну пятую, или на 23%, почти за одно десятилетие. Испанские ученые обвинили в этом изменения климата и, в частности, общее повышение температуры на 1,5 градуса Цельсия в Пиренейском регионе с XIX века.

"То, что мы видим здесь, является предварительными предупреждением о том, что может произойти в других горах, например, в Альпах. Их ледники имеют гораздо большую массу и целостность, но мы указываем путь", - сказал Хесус Ревуэльта, один из авторов исследования.

Исследователи использовали спутниковые снимки и изображения высокого разрешения, полученные во время исследовательских полетов в 2011 году, чтобы составить карту эволюции ледяной массы, сравнив ее с данными, полученными в ходе полевых визитов, и трехмерными моделями горных хребтов, созданными прошлым летом с помощью беспилотников.

По сравнению с другими существующими исследованиями потери льда в прошлом, исследования IPE также показало, что годовые темпы потери массы льда не замедлялись с 1980-х годов.

"Мы можем с уверенностью утверждать, что пиренейские ледники находятся в чрезвычайной опасности и могут исчезнуть или превратиться в остаточные ледяные пятна примерно через два десятилетия", - пишут ученые.

Средиземноморский бассейн определяется экспертами ООН как "горячая точка изменения климата", которая, среди прочего, может переживать разрушительные волны тепла, нехватку воды и потерю биоразнообразия.

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Темы: Испания
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