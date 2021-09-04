Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В SpaceX объявили дату запуска первой гражданской космической миссии Inspiration4

Суббота, 4 сентября 2021, 22:59
В SpaceX объявили дату запуска первой гражданской космической миссии Inspiration4

Первая гражданская космическая миссия под названием Inspiration4, в рамках которой на орбиту отправятся четыре человека, стартует 15 сентября.

Источник: сообщение SpaceX

Дословно: "Частная миссия SpaceX Inspiration4 готова к старту 15 сентября".

Детали: Среди членов миссии нет ни одного профессионального астронавта. Экипаж Inspiration4 состоит из основателя и гендиректора Shift4 Payments Джареда Исаакмана (командир миссии), сотрудника авиакосмической промышленности и ветерана ВВС США Кристофера Семброски (специалист миссии), предпринимателя и педагога Сиан Проктор (пилот миссии) и ассистента врача Хейли Арсено (бортовой врач).

Они должны прибыть во Флориду в четверг, 9 сентября, чтобы начать последние приготовления к полету.

Пуск состоится со стартового комплекса Космического центра NASA им. Кеннеди во Флориде.

При этом сообщается, что резервный запуск будет возможен также на следующий день, 16 сентября, если что-то пойдет не по плану.

Что предшествовало: Все члены экипажа проходили коммерческую подготовку космонавтов SpaceX на ракете-носителе Falcon 9 и космическом корабле Dragon.

Ранее компания SpaceX анонсировала, что намерена отправить в космос четырех гражданских лиц в рамках первой в мире коммерческой миссии космонавтов на орбите.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: космос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
космос
Королевская обсерватория показала 19 лучших снимков космоса в 2023 году
Космическая компания Безоса ищет стартовую площадку за пределами США
Телескоп Хаббл сфотографировал "галактического соседа" Млечного Пути
Последние новости
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
Все новости...
Реклама: