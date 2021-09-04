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В SpaceX объявили дату запуска первой гражданской космической миссии Inspiration4

Суббота, 4 сентября 2021, 22:59

Первая гражданская космическая миссия под названием Inspiration4, в рамках которой на орбиту отправятся четыре человека, стартует 15 сентября.

Источник: сообщение SpaceX

Дословно: "Частная миссия SpaceX Inspiration4 готова к старту 15 сентября".

Детали: Среди членов миссии нет ни одного профессионального астронавта. Экипаж Inspiration4 состоит из основателя и гендиректора Shift4 Payments Джареда Исаакмана (командир миссии), сотрудника авиакосмической промышленности и ветерана ВВС США Кристофера Семброски (специалист миссии), предпринимателя и педагога Сиан Проктор (пилот миссии) и ассистента врача Хейли Арсено (бортовой врач).

Они должны прибыть во Флориду в четверг, 9 сентября, чтобы начать последние приготовления к полету.

Пуск состоится со стартового комплекса Космического центра NASA им. Кеннеди во Флориде.

При этом сообщается, что резервный запуск будет возможен также на следующий день, 16 сентября, если что-то пойдет не по плану.

Что предшествовало: Все члены экипажа проходили коммерческую подготовку космонавтов SpaceX на ракете-носителе Falcon 9 и космическом корабле Dragon.

Ранее компания SpaceX анонсировала, что намерена отправить в космос четырех гражданских лиц в рамках первой в мире коммерческой миссии космонавтов на орбите.

Украинская правда
Темы: космос
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