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Саакашвили обещает приехать в Грузию ко 2 октября, несмотря на угрозу ареста

Понедельник, 6 сентября 2021, 20:38

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили заявил о намерении вернуться в Грузию перед местными выборами, которые должны состояться 2 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

В видеообращении, опубликованном 6 сентября, Саакашвили сказал, что приедет в страну перед выборами и призвал приезжать на голосование других граждан Грузии, проживающих за рубежом.

Саакашвили не был в Грузии с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция, проживая в Европе, США и в Украине. После прихода к власти "Грузинской мечты" его обвинили в превышении полномочий.

Как отмечает издание, Саакашвили не впервые обещает поклонникам приехать в страну, а в правительстве после этого заявляют, что в случае возвращения его ждет арест.

"Вы знаете, что против меня возбуждено уголовное дело, которое не признано ни одной страной мира. Я езжу повсюду, в том числе и в соседние с Грузией страны, меня везде принимают и нигде никто не задает вопросов о так называемых "уголовных делах", возбужденных против меня в Грузии. Это явное доказательство того, что эти дела сфальсифицированы", - заявил Саакашвили.

Он сказал, что не боится ареста и убежден, что грузинский народ "освободится сам и освободит и его".

Напомним, весной 2020 после назначения Саакашвили председателем исполнительного комитета Национального совета реформ в Украине Грузия отозвала своего посла для консультаций, он вернулся в Киев почти после года перерыва.

После того напряжения в отношениях между странами неоднократно добавляли заявления Саакашвили по поводу политической ситуации в Грузии перед парламентскими выборами. В МИД Украины заявили, что Михеил Саакашвили в своих комментариях не представляет позицию Украины.

Темы: ГрузияСаакашвили
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