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Девять человек погибли в результате аварии на шахте в ОРЛО – СМИ

Понедельник, 6 сентября 2021, 23:49
Фото из открытых источников

В результате обрыва каната транспортной кабины на шахте "Красный партизан" находящийся на временно оккупированной территории Луганской области, предварительно погибли 9 горняков.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник

Детали: Указывается, что шахта находится в городе Червонопартизанск, который находится под контролем оккупантов. Авария произошла из-за обрыва каната транспортной клети – транспортной кабины, которая должна поднимать и опускать работников в шахту.

В то же время, на момент обрыва каната в кабине находилось 25 человек. Что касается жизни других информации пока нет.

Темы: ОРДЛОшахты
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