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Мужчину во Вьетнаме приговорили к пяти годам тюрьмы за распространение COVID-19

Вторник, 7 сентября 2021, 04:30

Суд во Вьетнаме приговорил 28-летнего Ле Ван Три к пяти годам тюремного заключения за нарушение строгих правил карантина из-за COVID-19 и распространение вируса.

Источник: Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство Вьетнама

Детали Ле Ван Три был осужден за "распространение опасных инфекционных заболеваний".

Как сообщается, мужчина вернулся в провинцию Камау из Хошимина и нарушил правила 21-дневного карантина. Он заразил восемь человек, один из которых умер из-за вируса после месяца лечения.

Издание пишет, что во Вьетнаме осудили еще двух человек к 18 месяцам и двум годам лишения свободы условно по тем же обвинениям.

Как отмечается, Вьетнам стал одной из историй успеха преодоления коронавируса в мире благодаря массовому тестированию, агрессивному отслеживанию контактов, жестким ограничением на границе и строгому карантину.

Однако, новое обострение инфицирования с конца апреля поставило под сомнение это достижение.

Сейчас Вьетнам борется со вспышкой COVID-19, в результате которой заразилось более 536 тысяч человек и было 13 385 смертей, большинство из них - за последние несколько месяцев.

Темы: коронавирус
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