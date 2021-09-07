COVID в мире: Едва больше 400 тысяч случаев в сутки, больше всего в Британии

За сутки 5 сентября в мире обнаружили 400 631 новый случай COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Великобритании - 41 192 случая, в США - 39 644, в Индии - 30 184.

В Иране - 27 579 заражений, а на Филиппинах - 22 415.

Украина с 773 случаями находится на 54 месте в мире между Ганой и Гондурасом. В Европе Украина на 15 месте.

6664 человека в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина 12-я в Европе и на 49 месте - в мире.

Напомним: 5 сентября в Украине зафиксировали 773 новых случая коронавирусной болезни и 18 летальных случаев, госпитализировали в сутки с COVID-19 или подозрением на него 635 человек, выздоровели 457 человек.

Знать больше:

COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Дельта": новые симптомы, опасность и эффективность вакцин