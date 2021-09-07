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В Чехии приговорили к 20 годам тюрьмы боевика с Донбасса

Вторник, 7 сентября 2021, 16:45
В Чехии приговорили к 20 годам тюрьмы боевика с Донбасса
Иржи Урбанек с позывным "Бегемот" (Фото: IDNES)

Городской суд Праги заочно приговорил к 20 годам лишения свободы Иржи Урбанека с позывным "Бегемот", который воевал на Донбассе на стороне пророссийских боевиков - за членство в террористической группе и совершение теракта.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает IDNES и Radio Prague International.

По заключению следствия, Урбанек поехал в Украину в 2015 году с целью поддержать боевиков и участвовал в их операциях минимум до января 2018 года - помогал копать окопы, приобщался к патрулированию и в том числе участвовал в боевых действиях против украинской армии - под Марьинкой, Красногоровкой и Спартаком.

Урбанека судили заочно, он не контактировал со своим адвокатом.

7 сентября прокурор в заключительном слове предложил приговорить Урбанека к 20 годам лишения свободы. Адвокат просил оправдания или мягкий приговор, выражая сомнения в юридической квалификации поступков и в том, что профиль его подзащитного в Facebook дает четкие доказательства участия Урбанека в боевых действиях. Суд согласился с доводами стороны обвинения.

Отмечается, что вместе с ним воевал еще один чех, Павел Ботка. В 2019 году он потерял ногу, подорвавшись на взрывном устройстве.

Мать и брат Урбанека отказались от показаний в суде, но их показания в рамках дела подтвердили, что он был в Украине.

Напомним, в апреле в Чехии задержали других пятерых человек, подозреваемых в участии в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. 

В июне городской суд Праги приговорил к 20 годам тюремного заключения гражданина Чехии Мартина Кантора, который воевал на стороне так называемой "Луганской народной республики".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЧехияДонбасстюрьма
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