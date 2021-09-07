Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Чехії засудили до 20 років тюрми бойовика з Донбасу

Вівторок, 7 вересня 2021, 16:45
У Чехії засудили до 20 років тюрми бойовика з Донбасу
Їржі Урбанек з позивним "Бегемот" (Фото: IDNES)

Міський суд Праги заочно засудив до 20 років позбавлення волі Їржі Урбанека з позивним "Бегемот", який воював на Донбасі на боці проросійських бойовиків - за членство у терористичній групі та здійснення теракту.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє IDNES та Radio Prague International.

За висновками слідства, Урбанек поїхав в Україну у 2015 році з метою підтримати бойовиків та брав участь у їхніх операціях щонайменш до січня 2018 року - допомагав копати окопи, долучався до патрулювання і в тому числі брав участь у бойових діях проти української армії - під Мар’їнкою, Красногорівкою і Спартаком. 

Урбанека судили заочно, він не контактував зі своїм адвокатом. 

7 вересня прокурор у заключному слові запропонував присудити Урбанеку 20 років позбавлення волі. Адвокат просив виправдання або м’якший вирок, висловлюючи сумніви щодо юридичної кваліфікації вчинків і з тим, що профіль його підзахисного у Facebook дає чіткі докази участі Урбанека у бойових діях. Суд погодився з аргументами сторони звинувачення.

Зазначається, що разом з ним воював ще один чех, Павел Ботка. У 2019 році він втратив ногу, підірвавшись на вибуховому пристрої. 

Матір і брат Урбанека відмовилися від свідчень у суді, але їхні свідчення у рамках справи підтвердили, що він був в Україні.

Нагадаємо, у квітні в Чехії затримали інших п'ятьох осіб, підозрюваних в участі у бойових діях на Донбасі на боці проросійських бойовиків. За кілька днів Окружний суд Праги постановив взяти під арешт трьох підозрюваних.

У червні міський суд Праги засудив до 20 років тюремного ув'язнення громадянина Чехії Мартіна Кантора, який воював на боці так званої "Луганської народної республіки".

"Українська правда" у Threads

Теми: ЧехіяДонбасв'язниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Чехія
Україна і Чехія збираються спільно виробляти стрілецьку зброю та боєприпаси
Зеленський з Чехії вирушив до Словаччини
Зеленський та прем’єр Чехії обговорили спільне виробництво зброї
Останні новини
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
Усі новини...
Реклама: