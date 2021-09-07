У Чехії засудили до 20 років тюрми бойовика з Донбасу

Міський суд Праги заочно засудив до 20 років позбавлення волі Їржі Урбанека з позивним "Бегемот", який воював на Донбасі на боці проросійських бойовиків - за членство у терористичній групі та здійснення теракту.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє IDNES та Radio Prague International.

За висновками слідства, Урбанек поїхав в Україну у 2015 році з метою підтримати бойовиків та брав участь у їхніх операціях щонайменш до січня 2018 року - допомагав копати окопи, долучався до патрулювання і в тому числі брав участь у бойових діях проти української армії - під Мар’їнкою, Красногорівкою і Спартаком.

Урбанека судили заочно, він не контактував зі своїм адвокатом.

7 вересня прокурор у заключному слові запропонував присудити Урбанеку 20 років позбавлення волі. Адвокат просив виправдання або м’якший вирок, висловлюючи сумніви щодо юридичної кваліфікації вчинків і з тим, що профіль його підзахисного у Facebook дає чіткі докази участі Урбанека у бойових діях. Суд погодився з аргументами сторони звинувачення.

Зазначається, що разом з ним воював ще один чех, Павел Ботка. У 2019 році він втратив ногу, підірвавшись на вибуховому пристрої.

Матір і брат Урбанека відмовилися від свідчень у суді, але їхні свідчення у рамках справи підтвердили, що він був в Україні.

Нагадаємо, у квітні в Чехії затримали інших п'ятьох осіб, підозрюваних в участі у бойових діях на Донбасі на боці проросійських бойовиків. За кілька днів Окружний суд Праги постановив взяти під арешт трьох підозрюваних.

У червні міський суд Праги засудив до 20 років тюремного ув'язнення громадянина Чехії Мартіна Кантора, який воював на боці так званої "Луганської народної республіки".