Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ДТП с украинцами в ​​Польше: консул рассказал о тяжелом состоянии пострадавших

Вторник, 7 сентября 2021, 16:47

В результате ДТП с автобусом вблизи польского города Люблин пострадали девять украинцев, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщает "Европейская правда" об этом рассказал консул Украины в Люблине Василий Павлюк в эфире телеканала "Украина 24".

Павлюк отметил, что в микроавтобусе, по данным польской полиции, находилось девять пассажиров. Ранее сообщалось о восьми.

Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, у семи - состояние средней тяжести.

"Консул в одной больнице уже посетил трех наших граждан, у них перелом позвоночника. Остальные (представителей Украины в Польше. - Ред.) ездят по другим больницам, куда доставили граждан Украины", - рассказал Павлюк.

Он добавил, что пострадавшие получают полную медицинскую помощь, одному уже проводят операцию.

Напомним, авария с участием микроавтобуса, в котором из Украины в Польшу ехали украинцы, произошла утром 7 сентября. Микроавтобус врезался в грузовик на трассе, до прибытия скорой помощи водитель грузовика покинул место ДТП.

Темы: ПольшаДТПукраинцы
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский ввел новые санкции, исправив ошибки

Убрал Авакова и Емца: Зеленский "воскресил" Координационный совет по противодействию COVID

Новости 7 сентября: подозрение девушке с арбалетом, эпидемическая ситуация

Комитет срочно рассмотрит законопроект о столице, который ограничивает власть Кличко – СМИ

Посол предостерегла Раду от намерения просить Штаты о статусе основного союзника вне НАТО

В ОП готовятся к новым увольнениям – источники

Все новости...
Польша
Еврокомиссия просит Суд ЕС финансово наказать Польшу за судебную реформу
В Польше микроавтобус с украинцами врезался в грузовик, 7 пострадавших
Во Вроцлаве требовали честного расследования смерти украинца Никифоренко
Последние новости
02:40
Пропагандиста Киселева госпитализировали с COVID-19
01:39
Украина вышла в 1/8 финала ЧЕ по волейболу
01:00
Оккупанты ранили украинского военного
00:31
Зеленский ввел новые санкции, исправив ошибки
00:26
Глава ГУР: Украинская разведка готова проводить спецоперации в любой точке мира
23:36
Убрал Авакова и Емца: Зеленский "воскресил" Координационный совет по противодействию COVID
22:58
Шестеро студентов пострадали при пожаре в общежитии Умани
22:27
Мэр Вознесенска попал в ДТП с пассажирским автобусом
22:04
Министр спорта объяснил, почему на праздновании Дня Независимости не было Баюл и Клочковой
21:46
Новости экономики: индустриальные парки, золотовалютные резервы
Все новости...