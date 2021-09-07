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Гибель Павлова: по делу за день провели 16 обысков, пришли и к преемнику мэра – Вилкула

Вторник, 7 сентября 2021, 18:26
Гибель Павлова: по делу за день провели 16 обысков, пришли и к преемнику мэра – Вилкула
Юрий Вилкул, фото из открытых источников

7 сентября в деле смерти городского головы Кривого Рога Константина Павлова прошли 16 обысков, в частности правоохранители пришли к его преемнику Юрию Вилкулу, его сыну, заместителям городского головы Александру Катриченку и Евгению Удоду, депутату городского совета Виктории Третьяк.

Источник: брифинг Олега Слинчука – заместителя начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области и Николая Батюка – заместителя начальника управления Главного следственного управления Нацполиции, пресс-секретарь председателя Нацполиции Марьяна Рева в комментарии УП, источник УП в правоохранительных органах

Прямая речь Батюка: "Сегодня было проведено 16 обысков. Ранее также проводились обыски. Но проведение обысков – это один из видов получения доказательств, поэтому возможно это не последний".

Детали: В то же время, полиция не может сказать, состоялись ли обыски у Вилкула и других должностных лиц, поскольку не имеют права называть имена фигурантов следственных действий.

Однако источники УП утверждают, что обыски прошли у Вилкула и его сына, заместителей городского головы Александра Кактриченко и Евгения Удода, депутата городского совета Виктории Третьяк.

В полиции рассказали, что параллельно в городском совете Кривого Рога проводится проверка, которая началась еще при жизни Павлова. Речь идет о возможных злоупотреблениях со стороны властей.

Несмотря на то, что проведению этого аудита мешают должностные лица, то могут быть основания полагать, что злоупотребление действительно были. Сейчас проверка находится на финальной стадии и скоро обещают обнародовать результаты.

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Предыстория: 

  • Мэра Кривого Рога Константина Павлова обнаружили мертвым на пороге его дома 15 августа. Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
  • Следствие исключило версию умышленного убийства мэра Кривого Рога Константина Павлова, хотя до сих пор не исключает версию доведения до самоубийства.
  • 25 августа городской совет Кривого Рога собрался на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Криворожского городского головы и назначения нового и.о. мэра в связи со смертью главы города Константина Павлова. Обязанности городского головы будет исполнять бывший мэр города Юрий Вилкул, а секретарь горсовета Александр Котляр заявил, что решил уйти с должности.

Валентина Романенко, Ольга Гетьманец, УП

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Темы: Кривой Рог
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