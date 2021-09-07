Гибель Павлова: по делу за день провели 16 обысков, пришли и к преемнику мэра – Вилкула

7 сентября в деле смерти городского головы Кривого Рога Константина Павлова прошли 16 обысков, в частности правоохранители пришли к его преемнику Юрию Вилкулу, его сыну, заместителям городского головы Александру Катриченку и Евгению Удоду, депутату городского совета Виктории Третьяк.

Источник: брифинг Олега Слинчука – заместителя начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области и Николая Батюка – заместителя начальника управления Главного следственного управления Нацполиции, пресс-секретарь председателя Нацполиции Марьяна Рева в комментарии УП, источник УП в правоохранительных органах

Прямая речь Батюка: "Сегодня было проведено 16 обысков. Ранее также проводились обыски. Но проведение обысков – это один из видов получения доказательств, поэтому возможно это не последний".

Детали: В то же время, полиция не может сказать, состоялись ли обыски у Вилкула и других должностных лиц, поскольку не имеют права называть имена фигурантов следственных действий.

Однако источники УП утверждают, что обыски прошли у Вилкула и его сына, заместителей городского головы Александра Кактриченко и Евгения Удода, депутата городского совета Виктории Третьяк.

В полиции рассказали, что параллельно в городском совете Кривого Рога проводится проверка, которая началась еще при жизни Павлова. Речь идет о возможных злоупотреблениях со стороны властей.

Несмотря на то, что проведению этого аудита мешают должностные лица, то могут быть основания полагать, что злоупотребление действительно были. Сейчас проверка находится на финальной стадии и скоро обещают обнародовать результаты.

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