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Главные новости вторника и ночи: исправленные санкции Зеленского, карантин

Среда, 8 сентября 2021, 08:00
Главные новости вторника и ночи: исправленные санкции Зеленского, карантин

Зеленский ввел обновленные санкции, Минздрав просит Кабмин перевести Украину с "зеленого" на "желтый" уровень эпидемической безопасности - актуальные новости 7 сентября.

О санкциях

Президент Владимир Зеленский ввел санкции против кадрового российского военного Кузнецова Ивана и Ольги Калининой, которая помогала проводить "выборы" в оккупированном Крыму. Персональные данные по обоим лицам в решении СНБО были указаны с ошибками.

Об эпидемической ситуации

Минздрав просит Кабмин перевести Украину с "зеленого" на "желтый" уровень эпидемической безопасности и с 13 сентября усилить карантинные ограничения.

Наиболее опасная эпидемическая ситуация сейчас в Черновицкой, Львовской и Винницкой областях, там могут усилить адаптивный карантин.

О других важных новостях

Количество пациентов с COVID-19 в больницах США в эти выходные было почти на 300% выше, чем в это время в прошлом году.

По данным CNN, операция с "вагнеровцами" проходила "с ведома и ожидаемой поддержки Соединенных Штатов".

На празднование дня рождения заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова съехалось более десяти топ-чиновников силовых ведомств - в частности те, которые были связаны с расследованием дела Татарова.

"Слуга народа" Александр Трухин утверждает, что был в трезвом состоянии, когда случилось ДТП, и заявил, что ни его помощники не имеют отношения к ситуации с удалением новостей из изданий.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания 8 сентября для принятия обращения о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО.

19-летней полтавчанке, которая вчера выстрелила из арбалета в двух педагогов, сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство.

Украинская правда
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