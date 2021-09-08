Главные новости вторника и ночи: исправленные санкции Зеленского, карантин

Зеленский ввел обновленные санкции, Минздрав просит Кабмин перевести Украину с "зеленого" на "желтый" уровень эпидемической безопасности - актуальные новости 7 сентября.

О санкциях

Президент Владимир Зеленский ввел санкции против кадрового российского военного Кузнецова Ивана и Ольги Калининой, которая помогала проводить "выборы" в оккупированном Крыму. Персональные данные по обоим лицам в решении СНБО были указаны с ошибками.

Об эпидемической ситуации

Минздрав просит Кабмин перевести Украину с "зеленого" на "желтый" уровень эпидемической безопасности и с 13 сентября усилить карантинные ограничения.

Наиболее опасная эпидемическая ситуация сейчас в Черновицкой, Львовской и Винницкой областях, там могут усилить адаптивный карантин.

О других важных новостях

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