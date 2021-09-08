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Новости 8 сентября: легализация криптовалют, операция с "вагнеровцами"

Среда, 8 сентября 2021, 21:13

Рада легализовала виртуальные валюты в Украине, операция с "вагнеровцами" проходила с ведома США — актуальные новости 8 сентября.

О криптовалютах

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3637, который позволит легализовать виртуальные активы и бизнес в этой сфере в Украине.

Этот закон является базовым и определяет правовой статус виртуальных активов, чем предоставляет юридическую защиту пользователям и участникам рынка. Таким образом официально смогут работать иностранные и украинские криптобиржи, а банки – открывать счета для криптокомпаний.

Об операции с "вагнеровцами"

Операция с "вагнеровцами" проходила "с ведома и ожидаемой поддержки Соединенных Штатов" — об этом CNN заявили трое бывших высокопоставленных чиновников украинской военной разведки.

В то же время, высокопоставленный чиновник США сказал CNN, что эти утверждения "ложные".

В Офисе президента Зеленского считают, что показания источников, на которых строится материал CNN об операции с "вагнеривцямы" ненадежны, а сами данные ничем не отличаются от изложеных в "Комсомольской правде" в 2020 году.

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Темы: криптовалютаВагнер
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