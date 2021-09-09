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Вилкул попросил Раду провести выборы в Кривом Роге из-за смерти мэра

Четверг, 9 сентября 2021, 16:59
Вилкул попросил Раду провести выборы в Кривом Роге из-за смерти мэра

Исполняющий обязанности городского головы Кривого Рога Юрий Вилкул направил в Верховную Раду обращение о назначении внеочередных выборов мэра города из-за смерти предыдущего мэра Константина Павлова.

Источник: сообщение Криворожского городского совета

Детали: В сообщении указывается, что выборы городского головы Кривого Рога Верховная Рада может назначить уже в марте 2022 года. К тому времени руководителем города остается Вилкул.

Дословно: "Согласно части третьей статьи 42 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", обращаюсь в Верховную Раду Украины с просьбой о назначении внеочередных выборов Криворожского городского головы Криворожского района Днепропетровской области в связи со смертью Криворожского городского головы Павлова Константина Юрьевича".

Предыстория:

  • Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым на пороге его дома 15 августа. Национальная полиция Украина открыла уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
  • Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что предварительно следствие говорит о самоубийстве мэра Кривого Рога Константин Павлова.
  • Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук спрогнозировала, что внеочередные выборы мэра Кривого Рога, скорее всего, состоятся в марте 2022 года.

Украинская правда

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Темы: Кривой Рог
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