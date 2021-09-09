Вилкул попросил Раду провести выборы в Кривом Роге из-за смерти мэра

Исполняющий обязанности городского головы Кривого Рога Юрий Вилкул направил в Верховную Раду обращение о назначении внеочередных выборов мэра города из-за смерти предыдущего мэра Константина Павлова.

Источник: сообщение Криворожского городского совета

Детали: В сообщении указывается, что выборы городского головы Кривого Рога Верховная Рада может назначить уже в марте 2022 года. К тому времени руководителем города остается Вилкул.

Дословно: "Согласно части третьей статьи 42 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", обращаюсь в Верховную Раду Украины с просьбой о назначении внеочередных выборов Криворожского городского головы Криворожского района Днепропетровской области в связи со смертью Криворожского городского головы Павлова Константина Юрьевича".

Предыстория: