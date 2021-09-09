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Талибы зашли в посольство Норвегии: нашли лыжи, коллекцию вин, фильмы и книги

Четверг, 9 сентября 2021, 21:41
Фото: Afshin Ismaeli

Представители "Талибана" нашли в заброшенном посольстве Норвегии лыжи, коллекцию вин, а также книги и диски с фильмами и музыкой.

Об этом говорится в публикации норвежского Aftenposten, пишет "Европейская правда".

Сотрудники посольств Дании и Норвегии эвакуировались за день до того, как "Талибан" вошел в Кабул, но в силу обстоятельств, в которых происходила эвакуация, вынуждены были покинуть много вещей.

Издание публикует фотографии, как талибы ломают CD-диск с рождественскими песнями и с мультиком "Курт становится злым", а также исследуют найденную пару лыж.

Отмечается, что из стен сняли картины, из подвала достали коллекцию вин, принадлежавшую послу, и наверное уничтожат её.

Сейчас сотрудники посольства находятся в Осло. В МИД изданию рассказали, что все важные документы и оборудование были уничтожены задолго до эвакуации. В Норвегию забрали также портрет короля Харальда.

 

Темы: АфганистанТалибан
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