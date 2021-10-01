Киевская власть приставит охрану к инспекторам по парковке: их бьют водители

Водитель в Киеве побил инспектора по парковке. Власти решили приставить к парковщикам охрану. Фото с Facebook Усова

Киевская администрация решила приставить муниципальную охрану к инспекторам по парковке после того, как одного из них жестоко избили на Печерске.

Источник: заместитель мэра Киева по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Константин Усов в Facebook

Прямая речь Усова: "Отныне в горячих точках, где наблюдается парковочная анархия, рядом с инспекторами будет Муниципальная охрана. В Киеве должен быть закон и порядок".

Детали: Усов рассказал, что 30 сентября на ул. Генерала Алмазова, 14 возле метро "Печерская" водитель напал и избил инспектора по парковке.

По словам чиновника, водитель противозаконно припарковался во второй полосе и остановил движение транспорта позади себя. Инспектор подошел к нарушителю, но "неожиданно получил удары по лицу" и сломанный нос.

Усов отметил, что это не первое подобное нападение. По его словам, "инспекторов по парковке запугивают и атакуют почти каждый день".

Чиновник заверил, что несмотря на это власть продолжит "наводить порядок в парковочном пространстве города" и призвал правоохранителей как можно быстрее расследовать нападение.

Для справки: Инспекция по парковке Департамента транспортной инфраструктуры КГГА насчитывает 25 инспекторов, которые следят за соблюдением правил парковки на улицах города. За неправильную парковку автомобилей инспектор имеет полномочия выписать штраф или вызвать эвакуатор.

При этом КГГА призывает водителей не платить наличные нелегальным парковщикам и подчеркивает, что оплата за парковку осуществляется в городе исключительно в безналичной форме.