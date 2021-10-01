Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Боевики ранили двух украинских военных

Пятница, 1 октября 2021, 18:16
Иллюстративное фото (источник: армия информ)

1 октября российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, 3 из которых с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. Двух бойцов Объединенных ранили.

Источник: штаб операции Объединенных сил в Facebook

Дословно: "В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Военные находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого - средней тяжести, другого - удовлетворительное".

Детали: В районе Нью-Йорка враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, а также применил беспилотники, которые сбрасывали гранатометные выстрелы.

У Новоалександровки и Новозвановки вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел украинских позиций из минометов калибра 120 мм.

Также минометы калибра 120 мм оккупанты применили в направлении Авдеевки. Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилые дома и прилегающая территория. Потерь среди гражданского населения нет.

Позиции украинских защитников вблизи Лебединского попали под обстрел из гранатометов различных систем.

В Донецкой области с помощью беспилотного летательного аппарата противник сбросил гранатометные выстрелы у Первомайского.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии разграничения.

На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь, чем заставили его прекратить огневую активность.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Спрятался в трейлере: СМИ узнали подробности прибытия Саакашвили в Грузию

Документы частично подтвердили получение фирмами Зеленского и Ко миллионов от Коломойского

СБУ отрицает давление на КГГА из-за расследования о Зеленском

На Донбассе планируется построить еще два аэропорта – Зеленский

дополненоСтали известны детали попытки срыва показа расследования о Зеленском "Офшор 95"

В Грузии объявили результаты выборов: правящая партия победила движение Саакашвили

Все новости...
ОРДЛО
Боевики ОРДО объявили призов на военную службу – ожидают 500 человек
Между ОРДО и ОРЛО начали убирать "таможенные посты"
Оккупанты призывают жителей ОРДЛО идти на военную службу
Последние новости
21:05
В Британии ужесточат наказание для климатических активистов за блокирование дорог
20:35
Спрятался в трейлере: СМИ узнали подробности прибытия Саакашвили в Грузию
20:18
Документы частично подтвердили получение фирмами Зеленского и Ко миллионов от Коломойского
19:45
Новости экономики: направления работы СНБО, авиасообщение с Мальтой
19:28
Ночью заморозки, днем ​​тепло: погода на ближайшие дни
18:58
фотоСотни людей прошли в Киеве маршем в память о жертвах Бабьего Яра
18:51
Бывший лидер Каталонии вернулся в Италию на суд об экстрадиции
18:22
СБУ отрицает давление на КГГА из-за расследования о Зеленском
18:15
Хозяину квартиры, где скрывался Саакашвили, предъявлены обвинения
18:01
Оккупанты использовали запрещенное вооружение, силы ООС отвечали
Все новости...