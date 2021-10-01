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Боевики ранили двух украинских военных

Пятница, 1 октября 2021, 18:16
Боевики ранили двух украинских военных
Иллюстративное фото (источник: армия информ)

1 октября российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, 3 из которых с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. Двух бойцов Объединенных ранили.

Источник: штаб операции Объединенных сил в Facebook

Дословно: "В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Военные находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого - средней тяжести, другого - удовлетворительное".

Детали: В районе Нью-Йорка враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, а также применил беспилотники, которые сбрасывали гранатометные выстрелы.

У Новоалександровки и Новозвановки вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел украинских позиций из минометов калибра 120 мм.

Также минометы калибра 120 мм оккупанты применили в направлении Авдеевки. Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилые дома и прилегающая территория. Потерь среди гражданского населения нет.

Позиции украинских защитников вблизи Лебединского попали под обстрел из гранатометов различных систем.

В Донецкой области с помощью беспилотного летательного аппарата противник сбросил гранатометные выстрелы у Первомайского.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии разграничения.

На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь, чем заставили его прекратить огневую активность.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОвойна
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