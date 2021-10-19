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Новости 19 октября: исключение "слуги народа" из фракции, визит главы Пентагона

Вторник, 19 октября 2021, 21:19
Новости 19 октября: исключение слуги народа из фракции, визит главы Пентагона
Фото: Twitter главы Пентагона

Депутата Буймистер исключили из фракции "Слуга народа"; в Киев прибыл глава Пентагона - актуальные новости 19 октября.

О "Слуге народа"

Народного депутата Людмила Буймистер, которая голосовала против законопроекта об олигархах, исключили из фракции "Слуга народа".

В понедельник 18 октября на своем заседании "слуги народа" решили инициировать процедуру изгнания нардепа Людмилы Буймистер из состава фракции. Буймистер в Трускавце наградили премией "Красная кнопка года" - за нажатие красной кнопки при голосовании за принципиальные для партии законопроекты.

23 сентября Рада поддержала во втором чтении и в целом президентский законопроект об олигархах №5599. Буймистер за него тоже не голосовала.

О главе Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев с официальным визитом для встречи с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Сергеем Тараном, а также почтения памяти павших защитников Украины.

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Темы: Слуга народаСША
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