Новини 19 жовтня: виключення "слуги народу" з фракції, візит глави Пентагону

Депутатку Буймістер виключили з фракції "Слуга народу"; до Києва прибув глава Пентагону — актуальні новини 19 жовтня.

Про "Слугу народу"

Народну депутатку Людмилу Буймістер, яка голосувала проти законопроєкту про олігархів, виключили з фракції "Слуга народу".

У понеділок 18 жовтня на своєму засіданні "слуги народу" вирішили ініціювати процедуру вигнання нардепки Людмили Буймістер зі складу фракції. Буймістер у Трускавці нагородили премією "Червона кнопка року" – за натискання червоної кнопки під час голосування за принципові для партії законопроєкти.

23 вересня Рада підтримала у другому читанні та в цілому президентський законопроєкт про олігархів №5599. Буймістер за нього теж не голосувала.

Про главу Пентагона

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Києва з офіційним візитом для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Сергієм Тараном, а також вшанування полеглих захисників України.

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