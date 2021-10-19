Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Новини 19 жовтня: виключення "слуги народу" з фракції, візит глави Пентагону

Вівторок, 19 жовтня 2021, 21:19
Фото: Twitter глави Пентагону

Депутатку Буймістер виключили з фракції "Слуга народу"; до Києва прибув глава Пентагону — актуальні новини 19 жовтня.

Про "Слугу народу"

Народну депутатку Людмилу Буймістер, яка голосувала проти законопроєкту про олігархів, виключили з фракції "Слуга народу". 

У понеділок 18 жовтня на своєму засіданні "слуги народу" вирішили ініціювати процедуру вигнання нардепки Людмили Буймістер зі складу фракції. Буймістер у Трускавці нагородили премією "Червона кнопка року" – за натискання червоної кнопки під час голосування за принципові для партії законопроєкти.

23 вересня Рада підтримала у другому читанні та в цілому президентський законопроєкт про олігархів №5599. Буймістер за нього теж не голосувала. 

Про главу Пентагона

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Києва з офіційним візитом для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Сергієм Тараном, а також вшанування полеглих захисників України.

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Одеська області після потрапляння в "червону зону" карантину вийшли у лідери щеплень першою дозою за добу серед регіонів України.

Народні депутати обрали першим заступником голови Верховної Ради Руслана Стефанчука його соратника зі "Слуги народу" Олександра Корнієнка.

ЄС поки не ухвалив рішення про виключення України із "зеленої зони", однак у разі ухвалення це рішення не скасовує дію безвізу і не передбачає тотального закриття кордонів для українців — пояснили у МЗС.

Верховна Рада прийняла закон стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України.

ДБР перевіряє інформацію про постачання до України дизельного пального з РФ за заниженими цінами структурами, наближеними до нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

За добу 18 жовтня в Україні зафіксували 15 579 випадків Covid-19 і 538 летальних випадків, госпіталізували 2 852 особи, одужали 7 776 осіб. Також за минулу добу вакцинували 193 069 людей.

Теми: Слуга народуСША


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЗМІ: У Стамбулі затримали українця — за звинуваченням у військовому шпигунстві

В Україні можуть "почервоніти" ще 7 областей, там посилять карантин

Новини 20 жовтня: заява про тиск на "UA: Перший", нова "червона" зона

Зеленський та Кличко зустрілися на Банковій вперше за рік

фотоЗа 10 днів до виборів Зеленський з кандидатом від "слуг" оглядав Золотоношу

У Києві зросте плата за проїзд

Усі новини...
Слуга народу
Головні новини вівторка і ночі: виключення "слуги народу" з фракції, візит глави Пентагону
Депутатку Буймістер виключили з фракції "Слуга народу"
За виключення Буймістер з фракції "слуг" уже збирають голоси
Останні новини
03:55
У США схвалили бустерні щеплення Moderna та J&J
02:53
Американський форпост в Сирії атакували — Reuters
01:55
ЗМІ: У Стамбулі затримали українця — за звинуваченням у військовому шпигунстві
00:55
Понад 100 людей загинули в повенях в Індії та Непалі
23:51
В Україні можуть "почервоніти" ще 7 областей, там посилять карантин
23:10
фото, відеоСБУ заявляє, що запобігла потенційним хімічним терактам
22:42
У Чехії розслідують злив засекреченої інформації оточенням президента Земана - ЗМІ
22:14
У Криму посилили карантин та заборонили літнім людям виходити з дому
22:00
Новини економіки: Київ піднімає ціни на транспорт, Рада розглядає бюджет
21:49
У Фінляндії громадян судять за відмову пройти тест на COVID
Усі новини...