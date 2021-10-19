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Новини 19 жовтня: виключення "слуги народу" з фракції, візит глави Пентагону

Вівторок, 19 жовтня 2021, 21:19
Новини 19 жовтня: виключення слуги народу з фракції, візит глави Пентагону
Фото: Twitter глави Пентагону

Депутатку Буймістер виключили з фракції "Слуга народу"; до Києва прибув глава Пентагону — актуальні новини 19 жовтня.

Про "Слугу народу"

Народну депутатку Людмилу Буймістер, яка голосувала проти законопроєкту про олігархів, виключили з фракції "Слуга народу". 

У понеділок 18 жовтня на своєму засіданні "слуги народу" вирішили ініціювати процедуру вигнання нардепки Людмили Буймістер зі складу фракції. Буймістер у Трускавці нагородили премією "Червона кнопка року" – за натискання червоної кнопки під час голосування за принципові для партії законопроєкти.

23 вересня Рада підтримала у другому читанні та в цілому президентський законопроєкт про олігархів №5599. Буймістер за нього теж не голосувала. 

Про главу Пентагона

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Києва з офіційним візитом для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Сергієм Тараном, а також вшанування полеглих захисників України.

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Теми: Слуга народуСША
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