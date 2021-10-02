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Спикера парламента Грузии оштрафуют за нарушение в день выборов

Суббота, 2 октября 2021, 17:43
Спикера парламента Грузии оштрафуют за нарушение в день выборов
Каха Кучава, Фото с сайта georgia today

Председатель парламента Грузии Каха Кучава заявил, что готов заплатить штраф за нарушение избирательного законодательства после того, как пришел на участок в маске с символикой правящей партии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузии".

Кучава одним из первых пришел на свой участок, чтобы утром проголосовать на выборах в органы местного самоуправления. На его защитной маске была изображена символика правящей партии "Грузинская мечта", что является нарушением запрета агитации на участке.

Пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Грузии Хатуна Иоселиани подтвердила, что председатель парламента нарушил правила агитации.

"Он пришел в маске с символикой партии. В связи с этим председатель комиссии будет действовать в рамках закона. Здесь явное нарушение правил агитации", - сказала Иоселиани.

Согласно закону, агитация на избирательном участке наказывается штрафом в размере 2 тысяч лари - около 670 долларов.

"Я действительно не обратил внимания на то, какую надел маску. Факт, что это было нарушением. Знаю, что будет соответствующее реагирование и, как я понимаю, мне придется заплатить штраф", - заявил Кучава.

Уже после проведения брифинга в ЦИК было зафиксировано еще одно такое же нарушение - в маске с символикой партии на избирательном участке появился кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе. В ЦИК Грузии пока не объявили о нарушении.

В Грузии 2 октября проходят местные выборы, которые широко рассматриваются как референдум о доверии к правящей партии "Грузинская мечта".

Выборы считались крайне важными и противоречивыми еще до того, как в страну нелегально прибыл бывший президент и гражданин Украины Михеил Саакашвили, где его задержали и отправили в тюрьму 1 октября.

Читайте больше: Грузия на краю пропасти: какие последствия будет иметь возвращения Саакашвили

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Темы: Грузиявиборы
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