Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Главные новости пятницы и ночи: пик эпидемии коронавируса, Украина в "зеленом" списке

Суббота, 23 октября 2021, 08:00
фото: Эльдар Сарахман, УП

Новые рекорды по количеству больных и умерших от Covid; Украина остается в "зеленом" списка ЕС — актуальные новости 22 октября и ночи.

Про коронавирус

За сутки 21 октября в Украине зафиксировали второй подряд антирекорд по суточным приростом больных и третий максимум смертей от коронавируса в неделю.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предупреждает, что во время пика ковид-эпидемии в Украине от болезни могут умирать более тысячи человек в сутки.

По его словам, Украина сейчас входит в пик эпидемии, и умирают от болезни люди, которые не прошли вакцинацию. Данилов отметил, что если страна не выйдет на 350-400 тысяч вакцинированных в сутки, "у нас будет очень-очень большая проблема".

О "зеленом" списке

Европейский союз на этой неделе не пересматривал список третьих стран, для чьих граждан государствам ЕС рекомендовано отменять ограничения на въезд, и Украина остается в "зеленом" списке.

О телеграм-канале УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП. Стрічка

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина и Румыния.

В Украине планируют расширить перечень профессий с обязательным вакцинацией против коронавируса.

Единственным способом нарушить монополию Кремля на поставки газа является требование соблюдения третьего энергетического пакета ЕС в процессе сертификации оператора "Северного потока-2".

В Украину прибыла третья заключительная партия дополнительной международной безопасности помощи от правительства Соединенных Штатов Америки для нужд Вооруженных Сил Украины.

Американский актер Алек Болдуин случайно убил одного человека и ранил другого на съемочной площадке фильма "Rust" в Альбукерке. Погибшая, 42-летняя фотограф и кинооператор Галина Гатчинс, была украинкой.

Бывший народный депутат Надежда Савченко и ее сестра пытались попасть в Украину с поддельными COVID-сертификатами — это обнаружили пограничники в аэропорту "Борисполь".

В КГГА, анонсируя повышение стоимости проезда в общественном коммунальном транспорте, заявили, что "это не будет 20 гривен", — будут искать компромиссы.

Народные депутаты решили обратиться к Зеленскому с запросом о введении санкций против предприятий кондитерской корпорации "Рошен" из-за финансирования бюджета России.

Утром 22 октября 25-летний мужчина бросил "коктейль Молотова" во двор дома заместителя председателя Офиса президента Игоря Жовквы, злоумышленника задержали.

За сутки 21 октября в Украине зафиксировали 23 785 случаев COVID-19 и 614 летальных случая, госпитализировали 5 141 человека, выздоровели 8 530 человек. Также за минувшие сутки вакцинировали против COVID-19 269 666 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемия
powered by lun.ua
Главное сегодня

инфографикаСНБО вычислил пул пророссийских телеграм-каналов и их администраторов

Аппарат Рады отпасовал вопрос фракционности Разумкова "Слуге народа"

В больницах ОРДЛО критическая ситуация - правозащитники

Мошенники создали фейковую "Дію", чтобы подделывать ковид-сертификаты – министр

Третья ковид-прививка: в МОЗ объяснили, кому нужна и как комбинировать вакцины

Украина получила 600 млн евро финпомощи от ЕС

Все новости...
коронавирус
В Украине новый рекорд ковид-вакцинации, за сутки привиты сотни тысяч людей
Эпидемия ковид: в Украине снова более 23 тысяч заражений в сутки
Украина – вторая в Европе по суточной смертности от коронавируса
Последние новости
19:01
В Крыму под зданием "суда" массово задерживали активистов и адвокатов крымских татар
18:44
Учетная ставка НБУ несправедлива к бизнесу – Данилов
18:31
За нападение на пограничников будут судить подполковника СБУ
18:26
На Донбассе ранили украинского военного
18:22
Названы три области, в которых СOVID-отделения больниц наибольше заполнены
18:11
"Центрэнерго" в пять раз уменьшило убыток за 9 месяцев
18:00
В больницах Чернигова кислорода для ковид-больных осталось на несколько часов - мэрия
17:56
Цена бензина в Британии достигла рекордного уровня
17:51
Университеты 5 областей Украины перешли на дистанционную форму обучения
17:51
Польша увеличит до 10 тысяч число военных на границе с Беларусью
Все новости...