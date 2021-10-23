Головні новини п’ятниці та ночі: пік епідемії коронавірусу, Україна в "зеленому" списку

Нові рекорди за кількістю хворих та померлих від Covid; Україна залишається в "зеленому" списку ЄС — актуальні новини 22 жовтня і ночі.

Про коронавірус

За добу 21 жовтня в Україні зафіксували другий поспіль антирекорд за добовим приростом хворих і третій максимум смертей від коронавірусу за тиждень.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов попереджає, що під час піку ковід-епідемії в Україні від хвороби можуть вмирати більше тисячі людей щодоби.

За його словами, Україна зараз входить в пік епідемії, і помирають від хвороби люди, які не пройшли вакцинацію. Данілов наголосив, що якщо країна не вийде на 350-400 тисяч вакцинованих за добу, "у нас буде дуже-дуже велика проблема".

Про "зелений" список

Європейський союз цього тижня не переглядав список третіх країн, для чиїх громадян державам ЄС рекомендовано скасовувати обмеження на в’їзд, і Україна залишається у "зеленому" списку.

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​За добу 21 жовтня в Україні зафіксували 23 785 випадків COVID-19 і 614 летальних випадків, госпіталізували 5 141 особу, одужали 8 530 осіб. Також за минулу добу вакцинували проти COVID-19 269 666 людей.