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Головні новини п’ятниці та ночі: пік епідемії коронавірусу, Україна в "зеленому" списку

Субота, 23 жовтня 2021, 08:00
Головні новини п’ятниці та ночі: пік епідемії коронавірусу, Україна в зеленому списку
фото: Ельдар Сарахман, УП

Нові рекорди за кількістю хворих та померлих від Covid; Україна залишається в "зеленому" списку ЄС — актуальні новини 22 жовтня і ночі.

Про коронавірус

За добу 21 жовтня в Україні зафіксували другий поспіль антирекорд за добовим приростом хворих і третій максимум смертей від коронавірусу за тиждень.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов попереджає, що під час піку ковід-епідемії в Україні від хвороби можуть вмирати більше тисячі людей щодоби.

За його словами, Україна зараз входить в пік епідемії, і помирають від хвороби люди, які не пройшли вакцинацію. Данілов наголосив, що якщо країна не вийде на 350-400 тисяч вакцинованих за добу, "у нас буде дуже-дуже велика проблема".

Про "зелений" список

Європейський союз цього тижня не переглядав список третіх країн, для чиїх громадян державам ЄС рекомендовано скасовувати обмеження на в’їзд, і Україна залишається у "зеленому" списку.

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Про інші важливі новини

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна і Румунія.

В Україні планують розширити перелік професій з обов’язковою вакцинацією проти коронавірусу.

Єдиним способом порушити монополію Кремля на поставки газу є вимога дотримання третього енергетичного пакета ЄС в процесі сертифікації оператора "Північного потоку-2".

До України прибула третя заключна партія додаткової міжнародної безпекової допомоги від уряду Сполучених Штатів Америки для потреб Збройних Сил України.

Американський актор Алек Болдуїн випадково вбив одну людину та поранив іншу на знімальному майданчику стрічки "Rust" в Альбукерке. Загибла, 42-річна фотографка та кінооператорка Галина Гатчінс, була українкою.

Колишня народна депутатка Надія Савченко та її сестра намагалися потрапити в Україну з підробленими COVID-сертифікатами — це виявили прикордонники в аеропорту "Бориспіль".

У КМДА, анонсуючи підвищення вартість проїзду у громадському комунальному транспорті, заявили, що "це не буде 20 гривень" — будуть шукати компроміси.

Народні депутати вирішили звернутися до Зеленського із запитом про введення санкцій проти підприємств кондитерської корпорації "Рошен" за фінансування бюджету Росії.

Вранці 22 жовтня 25-річний чоловік кинув "коктейль Молотова" у двір будинку заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкви, зловмисника затримали.

​За добу 21 жовтня в Україні зафіксували 23 785 випадків COVID-19 і 614 летальних випадків, госпіталізували 5 141 особу, одужали 8 530 осіб. Також за минулу добу вакцинували проти COVID-19 269 666 людей.

Українська правда

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Теми: коронавірусепідемія
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