200 городов Бразилии вышли на митинги против Болсонару

В Бразилии в субботу митингующие вышли на протесты против федерального правительства и призвали к импичменту президента Жаира Болсонару.

Источник: Reuters со ссылкой на СМИ Бразилии

Детали: Кроме критики Болсонару и его борьбы с пандемией COVID-19, демонстранты также протестовали против инфляции и высоких цен на топливо.

В Рио-де-Жанейро протест собрал сотни людей при поддержке профсоюзов и левых партий. Одна группа принесла огромный надувной газовый баллончик с надписью: "Это дорого? Это вина Болсонару".

Субботние демонстрации были ответом на митинг сторонников Болсонаро 7 сентября.

По словам организаторов, демонстрации прошли в более чем 200 городах по всей стране.