В Украине уже сделали почти 13 млн противоковидних прививок

В течение 2 октября еще 52 990 украинцев получили прививки против коронавируса, в целом сделано 12,9 млн прививок - речь идет о первых и вторых дозах.

Источник: данные Минздрава

Детали: В субботу первую дозу получили 28 800 человек, полностью иммунизированы (получили вторую) - 24 190 человек.

В течение суток работали 500 мобильных бригад, 1706 пунктов прививки, 385 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 7 173 270 человек, из них получили одну дозу – 7 173 268 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 755 315 украинцев (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего сделано 12 928 583 прививки.

Напомним: