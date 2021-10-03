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В Украине уже сделали почти 13 млн противоковидних прививок

Воскресенье, 3 октября 2021, 09:32
В Украине уже сделали почти 13 млн противоковидних прививок
Фото УП

В течение 2 октября еще 52 990 украинцев получили прививки против коронавируса, в целом сделано 12,9 млн прививок - речь идет о первых и вторых дозах.

Источник: данные Минздрава

Детали: В субботу первую дозу получили 28 800 человек, полностью иммунизированы (получили вторую) - 24 190 человек.

В течение суток работали 500 мобильных бригад, 1706 пунктов прививки, 385 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 7 173 270 человек, из них получили одну дозу – 7 173 268 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 755 315 украинцев (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего сделано 12 928 583 прививки.

Напомним:

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Темы: вакцинациякоронавирус
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