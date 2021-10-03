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Президент рассказал, как борется с влиянием финансовых групп на ВР

Воскресенье, 3 октября 2021, 11:48
Президент рассказал, как борется с влиянием финансовых групп на ВР
фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что такими законодательными инициативами как закон об олигархах "укрепляет стену", которая сможет противостоять влиянию финансовых групп на парламент.

Источник: Зеленский на брифинге в Трускавце в воскресенье, который транслируется в Facebook "Слуги народа"

Детали: Зеленский прокомментировал высказывания журналиста о "моновласти", которая сейчас есть у Зеленского и его партии.

"О концентрации власти, я действительно считаю, что это немного искусственная история. У нас монобольшинство, это аналог коалиции, это наша возможность...", - сказал он.

Зеленский напомнил, что именно "Слуга народа" выдвигала Дмитрия Разумкова на должность спикера ВР.

"Поэтому я не понимаю, о которой концентрации вы говорите. Все, что у нас есть, это у нас и было, ничего больше нет. Но и меньшей власти не может быть, потому что она такая. Нам это все предоставил народ Украины своим голосованием, своей поддержкой", - подчеркнул президент.

Он отметил, что, наоборот, изначально во фракции "Слуги народа" было больше депутатов.

Прямая речь: "Потом какие-то люди, у них были какие-то неправильные шаги, они вышли из нашей фракции, они сейчас не в нашей фракции по разным причинам. Затем начались влияния различных финансовых групп на весь парламент.

Самой мощной стеной для этого влияния осталась партия "Слуга народа". Я сейчас укрепляю эту стену такими законодательными инициативами как закон об олигархах. Я защищаю государственность нашей страны, мне предоставил народ эту возможность".

Катерина Тищенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийолигархиВерховная Рада
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