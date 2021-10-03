Президент рассказал, как борется с влиянием финансовых групп на ВР

Президент Владимир Зеленский заявляет, что такими законодательными инициативами как закон об олигархах "укрепляет стену", которая сможет противостоять влиянию финансовых групп на парламент.

Источник: Зеленский на брифинге в Трускавце в воскресенье, который транслируется в Facebook "Слуги народа"

Детали: Зеленский прокомментировал высказывания журналиста о "моновласти", которая сейчас есть у Зеленского и его партии.

"О концентрации власти, я действительно считаю, что это немного искусственная история. У нас монобольшинство, это аналог коалиции, это наша возможность...", - сказал он.

Зеленский напомнил, что именно "Слуга народа" выдвигала Дмитрия Разумкова на должность спикера ВР.

"Поэтому я не понимаю, о которой концентрации вы говорите. Все, что у нас есть, это у нас и было, ничего больше нет. Но и меньшей власти не может быть, потому что она такая. Нам это все предоставил народ Украины своим голосованием, своей поддержкой", - подчеркнул президент.

Он отметил, что, наоборот, изначально во фракции "Слуги народа" было больше депутатов.

Прямая речь: "Потом какие-то люди, у них были какие-то неправильные шаги, они вышли из нашей фракции, они сейчас не в нашей фракции по разным причинам. Затем начались влияния различных финансовых групп на весь парламент.

Самой мощной стеной для этого влияния осталась партия "Слуга народа". Я сейчас укрепляю эту стену такими законодательными инициативами как закон об олигархах. Я защищаю государственность нашей страны, мне предоставил народ эту возможность".