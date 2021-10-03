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На Донбассе планируется построить еще два аэропорта – Зеленский

Воскресенье, 3 октября 2021, 17:11
На Донбассе планируется построить еще два аэропорта – Зеленский
фото ОП

На Донбассе запланировано построить еще два аэропорта, которые будут временной альтернативой аэропортам в оккупированных Донецке и Луганске.

Источник: президент Владимир Зеленский на брифинге в Трускавце, сообщает пресс-служба президента

Детали: Президент добавил, что также уже найдена площадка для аэропорта, который обеспечит авиасообщение с Мариуполем, ведь в самом городе строить аэродром нельзя из-за вопроса безопасности.

Кроме того, по словам Зеленского, сложная ситуация с шахтами Донбасса.

"Понятно, что они убыточны, но здесь вопрос людей. Нужно или дать им альтернативу, или модернизировать эти шахты. Есть такая проблема и в Львовской области. Мы над этим работаем", - сказал он.

В контексте Донбасса президент также отметил важность вопроса информационной безопасности и противодействия вражеской пропаганде.

"Мы обсуждаем сегодня со странами Европейского Союза, чтобы на базе украинского канала сделать международный канал, который будет за границей говорить о реальной ситуации в Украине. Это борьба против российской дезинформации", - сообщил Зеленский.

Темы: авиаДонбассЗеленский
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