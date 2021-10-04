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Гибель птиц на Сиваше: не исключают вспышку птичьего гриппа и отравление

Понедельник, 4 октября 2021, 12:27
Гибель птиц на Сиваше: не исключают вспышку птичьего гриппа и отравление
Птицы на Сиваше, фото ТАСС

В оккупированном Крыму на побережье залива Сиваш погибли тысячи птиц, эксперты не исключают болезнь типа птичьего гриппа или отравление токсическими веществами.

Источник: "Радио Крым.Реалии"

Детали: В Крыму на побережье залива Сиваш (его часто называют озеро Сиваш) произошел массовый падеж птицы, погибло от 5-ти до 7-ми тысяч особей, – об этом 30 сентября сообщил телеканал "Крым 24". 

В Россельхознадзоре эту ситуацию назвали "рядовой" и заверили, что крымчанам "опасаться нечего". Однако глава "Госкомитета ветеринарии" в оккупированном Крыму Валерий Иванов призвал не посещать залив Сиваш.

Директор украинского биосферного заповедника "Аскания-Нова" Виктор Гавриленко не исключает, что массовый падеж птицы на Сиваше в Крыму продолжался довольно длительное время и мог быть вызван болезнью, возможно, даже птичьим гриппом.

Прямая речь Гавриленко: "По нашим данным, перед тем как информация об этом инциденте прорвалась, кризис развивался несколько дней. Пока трудно комментировать, что именно произошло. Там погибли птицы околоводные, у нас в заповеднике останавливается очень немного таких.

Что конкретно произошло с крымской стороны – это должна сказать ветеринарная служба, проведя соответствующие анализы и приняв меры реагирования. Я, кстати, не исключаю, что это может быть вспышка птичьего гриппа",.

Прямая речь Маргариты Литвиненко, крымского эколога: "Это вряд ли бактериологическое или вирусное заболевание, потому что такую одномоментную и массовую гибель птиц тысячами не может вызвать ни одна болезнь. Скорее всего, это отравление высокотоксичными веществами, ведь погибли прежде всего птицы, питающиеся планктоном"..

Напомним: В январе и в марте этого года в заповеднике "Аскания-Нова", что в Херсонской области Украины, массово гибли краснокнижные птицы. В феврале подтвердилось отравление серых журавлей

"Украинская правда" в Threads

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