Новые обыски в Киеве: силовики пришли к коммунальщикам по зеленым насаждениям

Столичные правоохранители проводят обыски в служебных помещениях коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района Киева.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Досудебным расследованием установлено, что должностные лица этого коммунального предприятия во время проведения в октябре 2019 года открытых конкурсных торгов в системе "Прозорро" допустили ряд нарушений, противоречащих законодательству, в том числе в сфере публичных закупок.

В частности заключили договор с частным обществом на поставку автоподъемника по цене, более чем на 500 тысяч гривен превышающей его рыночную стоимость.

Отмечается, что в ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли документы по проведению тендерной закупки и финансово-хозяйственных взаимоотношений коммунального предприятия с частным обществом, которые станут предметом экспертного исследования.

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.