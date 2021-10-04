Новые обыски в Киеве: силовики пришли к коммунальщикам по зеленым насаждениям
Столичные правоохранители проводят обыски в служебных помещениях коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района Киева.
Источник: Киевская городская прокуратура
Детали: Досудебным расследованием установлено, что должностные лица этого коммунального предприятия во время проведения в октябре 2019 года открытых конкурсных торгов в системе "Прозорро" допустили ряд нарушений, противоречащих законодательству, в том числе в сфере публичных закупок.
В частности заключили договор с частным обществом на поставку автоподъемника по цене, более чем на 500 тысяч гривен превышающей его рыночную стоимость.
Отмечается, что в ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли документы по проведению тендерной закупки и финансово-хозяйственных взаимоотношений коммунального предприятия с частным обществом, которые станут предметом экспертного исследования.
Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.