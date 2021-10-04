Разумков говорит, что отправить его в отставку на этой неделе регламент не даст
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что если идти по регламенту парламента, на этой пленарной неделе рассмотреть его отставку народные депутаты не могут.
Источник: Разумков на брифинге после согласительного совета
Прямая речь спикера: "Объективно, нет (этот вопрос не может появиться в повестке дня – ред.). Потому что даже если сегодня придут подписные (листы – ред.), то физически провести аудит Счетной по смете и подготовить отчет главы до конца недели, и раздать его не позднее, чем за два дня до рассмотрения вопроса на заседании Верховной Рады, – невозможно. Объективно невозможно.
Я не буду затягивать этот процесс. Я понимаю, что сейчас начнут рассказывать мои коллеги – я не буду тянуть с этим процессом".
Детали: Разумков заверил, что всегда держит слово. И напомнил, что выдал подписные листы за свою отставку в тот же день, как они поступили, в течение нескольких часов.
"И так же будет здесь: пройдем по регламенту – дальше определится Верховная Рада. По результатам на табло посмотрим, куда будем двигаться дальше", – отметил сипкер.
"Затягивать не буду, но и делать так, как кому-то хочется – тогда можно было и в Трускавце проголосовать", – добавил Разумков.
Предыстория:
- 30 сентября фракция "Слуга народа" инициировала сбор подписей за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. Глава фракции Давид Арахамия объяснил такой шаг "регламентной войной", развязанной Разумковым, и различием во взглядах.
- 2 октября нардепы "Слуги народа" на "выездном заседании" в Трускавце собрали необходимые подписи за отставку Разумкова и договорились уже 4 октября приступить к процедуре отзыва действующего спикера.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Разумков должен был поддерживать позицию партии в вопросе санкций или борьбы с олигархами, но он пошел другим путем и вызвал много вопросов у фракции "Слуга народа". Несмотря на то, что спикер должен сохранять нейтралитет, президент упрекнул его за то, что тот перестал быть членом его команды.
- Зеленский также сказал, что у Разумкова "другие политические взгляды", чем у 73% украинских избирателей, поэтому он не должен занимать должность.
- Основным кандидатом на должность главы Верховной Рады рассматривают первого вице-спикера Руслана Стефанчука.