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Разумков говорит, что отправить его в отставку на этой неделе регламент не даст

Понедельник, 4 октября 2021, 12:56
Разумков говорит, что отправить его в отставку на этой неделе регламент не даст
Дмитрий Разумков, фото с rada.gov.ua

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что если идти по регламенту парламента, на этой пленарной неделе рассмотреть его отставку народные депутаты не могут.

Источник: Разумков на брифинге после согласительного совета

Прямая речь спикера: "Объективно, нет (этот вопрос не может появиться в повестке дня – ред.). Потому что даже если сегодня придут подписные (листы – ред.), то физически провести аудит Счетной по смете и подготовить отчет главы до конца недели, и раздать его не позднее, чем за два дня до рассмотрения вопроса на заседании Верховной Рады, – невозможно. Объективно невозможно.

Я не буду затягивать этот процесс. Я понимаю, что сейчас начнут рассказывать мои коллеги – я не буду тянуть с этим процессом".

Детали: Разумков заверил, что всегда держит слово. И напомнил, что выдал подписные листы за свою отставку в тот же день, как они поступили, в течение нескольких часов.

"И так же будет здесь: пройдем по регламенту – дальше определится Верховная Рада. По результатам на табло посмотрим, куда будем двигаться дальше", – отметил сипкер.

"Затягивать не буду, но и делать так, как кому-то хочется – тогда можно было и в Трускавце проголосовать", – добавил Разумков.

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Разумков ДмитрийВерховная Рада
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