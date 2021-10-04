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Украина и ЕС обсуждают новую военно-учебную миссию - МИД

Понедельник, 4 октября 2021, 14:53

Украина и Европейский Союз обсуждают создание новой военно-учебной миссии ЕС.

Об этом в комментарии "Европейской правде" сообщил спикер МИД Олег Николенко.

В МИД напомнили, что Украина и ЕС поддерживают регулярный диалог в контексте Общей политики безопасности и обороны ЕС и в рамках этой политики в декабре 2014 года появилась Консультативная миссия ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности Украины (EUAM).

Сейчас украинская и европейская стороны обсуждают различные модальности дальнейшего взаимодействия.

"Одна из возможных опций - начало военно-учебной миссии Евросоюза в Украине. Такая миссия могла бы охватить сферы, пока не охваченные EUAM. Прежде всего, речь идет об образовательном секторе, повышении профессиональной подготовки украинских военнослужащих. Контакты по этому вопросу продолжаются", - сказал Николенко.

Ранее европейские СМИ сообщили, что в ЕС рассматривают возможность создания военной учебной миссии на фоне продолжающейся агрессии России на Донбассе.

Брюссель рассматривает создание миссии под названием "Военно-консультативная и обучающая миссия ЕС Украина".

ЕС пока создал две гражданские миссии в стране, крупнейшая из которых - Консультативная миссия Европейского Союза в Украине, где работают 300 человек в Киеве и четырех других городах Украины с задачей реформировать сектор гражданской безопасности.

Темы: ЕСармия
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