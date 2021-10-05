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Facebook и Instagram возобновляют работу

Вторник, 5 октября 2021, 01:12
Facebook и Instagram возобновляют работу

Соцсети Facebook и Instagram возобновляют работу после глобального сбоя, который длился более шести часов.

Источник: представитель Facebook в The New York TimesIndependent, Daily Mail

Детали: WhatsApp, который, как и Instagram, принадлежит Facebook, до сих пор не работает.

Представитель Facebook подтвердил, что сервисы медленно возвращаются в онлайн, но предупредил, что для стабилизации сервисов требуется время.

Что предшествовало:

  • Facebook, вместе с Whatsapp и Instagram не работали несколько часов - наиболее вероятной причиной является внутренняя ошибка настроек.
  • Платформы стали недоступными, ведь пользователи не были корректно направлены системой доменных имен (Domain Name System, DNS). Система позволяет перенаправлять пользователей на нужный адрес. Эти настройки контролирует непосредственно Facebook.
  • Внешний излом является наименее вероятным, ведь такая мощная атака требовала бы или немалой координации усилий мощных преступных групп, или новейших технологий.
  • Финансы основателя Facebook Марка Цукерберга уменьшились на $6,7 млрд.

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Темы: соцсети
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