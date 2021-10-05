Facebook и Instagram возобновляют работу
Вторник, 5 октября 2021, 01:12
Соцсети Facebook и Instagram возобновляют работу после глобального сбоя, который длился более шести часов.
Источник: представитель Facebook в The New York Times, Independent, Daily Mail
Детали: WhatsApp, который, как и Instagram, принадлежит Facebook, до сих пор не работает.
Представитель Facebook подтвердил, что сервисы медленно возвращаются в онлайн, но предупредил, что для стабилизации сервисов требуется время.
Что предшествовало:
- Facebook, вместе с Whatsapp и Instagram не работали несколько часов - наиболее вероятной причиной является внутренняя ошибка настроек.
- Платформы стали недоступными, ведь пользователи не были корректно направлены системой доменных имен (Domain Name System, DNS). Система позволяет перенаправлять пользователей на нужный адрес. Эти настройки контролирует непосредственно Facebook.
- Внешний излом является наименее вероятным, ведь такая мощная атака требовала бы или немалой координации усилий мощных преступных групп, или новейших технологий.
- Финансы основателя Facebook Марка Цукерберга уменьшились на $6,7 млрд.