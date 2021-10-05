Соцсети Facebook и Instagram возобновляют работу после глобального сбоя, который длился более шести часов.

Источник: представитель Facebook в The New York Times, Independent, Daily Mail

Детали: WhatsApp, который, как и Instagram, принадлежит Facebook, до сих пор не работает.

Представитель Facebook подтвердил, что сервисы медленно возвращаются в онлайн, но предупредил, что для стабилизации сервисов требуется время.

Что предшествовало: