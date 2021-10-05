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Более 300 тысяч человек заболели COVID-19

Вторник, 5 октября 2021, 06:08

За сутки 3 октября у 339 108 человек в мире обнаружили COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США - 72 947 случаев, в Великобритании - 35 077, в Турции - 28 810.

Кроме того, в России - 25 781 заражение, а в Индии - 16 762.

 

Украина с 4821 случаем на 14 месте в мире между Вьетнамом и Германией. В Европе - на 5 месте.

4808 людей в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина на 10 месте в мире и на третьем в Европе.

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Напомним: 3 октября в Украине зафиксировали 4821 случай заболевания коронавирусной болезнью и 114 летальных случаев от нее, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 2092 лица, выздоровели 1116 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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