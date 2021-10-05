Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Более 300 тысяч человек заболели COVID-19

Вторник, 5 октября 2021, 06:08
Более 300 тысяч человек заболели COVID-19

За сутки 3 октября у 339 108 человек в мире обнаружили COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США - 72 947 случаев, в Великобритании - 35 077, в Турции - 28 810.

Кроме того, в России - 25 781 заражение, а в Индии - 16 762.

 

Украина с 4821 случаем на 14 месте в мире между Вьетнамом и Германией. В Европе - на 5 месте.

4808 людей в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина на 10 месте в мире и на третьем в Европе.

Знать больше:

COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Дельта": новые симптомы, опасность и эффективность вакцин

Напомним: 3 октября в Украине зафиксировали 4821 случай заболевания коронавирусной болезнью и 114 летальных случаев от нее, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 2092 лица, выздоровели 1116 человек.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
14:23
На Херсонщине под огнем оккупантов погибли 2 человека - ОВА
14:15
Налоги, тарифы, пенсии и рынок земли: что меняется с 1 января
14:09
Посол при ЕС рассказал, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
Все новости...
Реклама: