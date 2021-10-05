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Северный поток-2: Дания дала разрешение на запуск, Германия требует гарантий

Вторник, 5 октября 2021, 09:31
Северный поток-2: Дания дала разрешение на запуск, Германия требует гарантий
Российский газопровод, фото ТАСС

Датское энергетическое агентство одобрило введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", а Немецкий энергетический регулятор попросил швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG предоставить гарантии, что этот газопровод соответствует нормам Евросоюза.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters и на пресс-службу немецкого энергетического регулятора Bundesnetzagentur, BNetzA

Детали: 4 октября Датское энергетическое агентство одобрило введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", поскольку компания Nord Stream 2 AG выполнила соответствующие условия, включая условия по сертификации.

"Теперь Nord Stream 2 AG выполнила все условия для введения трубопровода в эксплуатацию", – заявило датское агентство.

В то же время немецкое Федеральное сетевое агентство попросило Nord Stream 2 AG предоставить информацию и, в случае необходимости, доказательства того, что все нормативные требования будут выполнены в контексте эксплуатации газопровода.

"Это, в частности, касается вопросов недискриминационного доступа к сети и интеграции интерконнектора в зону немецкого рынка", – заявили в Bundesnetzagentur.

BNetzA заявила, что сделала запрос, поскольку невозможно исключить, что операции могут начаться в ближайшее время.

"Северный поток-2", который будет перекачивать газ из России в Германию, ранее заявил, что начал заполнять один из двух своих трубопроводов природным газом для испытаний.

Однако для начала поставок газа из РФ проекту необходима сертификация в качестве независимого оператора транспортной системы.

Заявку на эту сертификацию от компании Nord Stream 2 Федеральное сетевое агентство получило 13 сентября. Ожидается, что она будет рассмотрена в течение 4 месяцев. Затем проект решения будет направлен на изучение Еврокомиссии. Ее вывод должен быть готов после еще двух или четырех месяцев.

После того как Федеральное сетевое агентство получит заключение Брюсселя, у него будет еще два месяца на принятие окончательного решения о сертификации газопровода.

"Эксплуатация без соответствующей сертификации будет наказываться штрафом", – отметил 4 октября представитель немецкого регулятора.

Справка: Датское энергетическое агентство предоставило разрешение на строительство "Северного потока-2" 30 октября 2019 года, а разрешение на эксплуатацию – 1 октября 2020 года. Разрешения были выданы с несколькими условиями, часть из которых должны были быть выполнены перед строительством, а другие – до ввода в эксплуатацию.

Проект трубопровода на континентальном шельфе Дании является частью большего проекта газопровода, состоящего из двух параллельных ниток длиной 1230 км для транспортировки газа из России в Германию.

Трубопроводы начинаются в России и проходят через финские, шведские, датские и немецкие морские районы и выходят на берег у немецкого побережья. Трубопроводы могут транспортировать 55 млрд кубометров природного газа в год.

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Темы: Северный поток-2ДанияГерманиягазРосcия
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