Данилов представил систему "СОТА" для управления ситуацией с COVID-19

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов презентовал информационно-аналитическую систему "СОТА", предназначенную для прогнозирования и управления ситуацией с распространением COVID-19 в Украине и мире.

Источник: Данилов в интервью журналистам в Ситуационном центре в Офисе президента во вторник, цитирует "Интерфакс-Украина"



Прямая речь: "Система позволяет узнавать, понимать, прогнозировать и принимать те или иные управленческие решения, связанные с COVID-19. Она позволяет четко понимать, что происходит в разрезе каждой территориальной громады, количество койко-мест, количество заболевших или тех, кто может в ближайшее время попасть в больницу".

фото аппарата снбо

Детали: По словам Данилова, система также отражает полную ситуацию с вакцинацией по территориальным единицам, возрасту и полу вакцинированных, по видам и времени поступления вакцин.



Секретарь СНБО отметил, что система "СОТА" используется высшим руководством страны для принятия управленческих решений, однако открыта и для населения.

"Все данные в системе верифицированы. Информация обновляется в онлайн-режиме онлайн каждое утро", - добавил он.



Секретарь СНБО также отметил, что "СОТА" содержит часть закрытой информации, однако она касается только военной составляющей.



Кроме того, система ведет мониторинг по развитию ситуации с COVID-19 не только по Украине, но и по всем странам мира.

Что предшествовало: В Аппарате СНБО сообщили о полноценном введении в эксплуатацию информационно-аналитической системы Главного ситуационного центра страны "СОТА".

Система работает с Big Data, и обеспечивает хранение, сочетание и анализ данных из различных источников для повышения достоверности, эффективного мониторинга состояния национальной безопасности по более 20 направлениям с целью эффективной координации деятельности государственных органов.

Среди этих направлений - социальная, внутри- и внешнеполитическая безопасность, события в зоне проведения ООС, распространение заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире и в Украине, пространственная и функциональная трансформация, самоуправление в контексте децентрализации, местные бюджеты и способность общин, недропользование, экономическая безопасность, финансовые рынки, угрозы на внутренних и внешних рынках и тому подобное.