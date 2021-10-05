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Данилов представил систему "СОТА" для управления ситуацией с COVID-19

Вторник, 5 октября 2021, 13:56
Данилов представил систему СОТА для управления ситуацией с COVID-19
Алексей Данилов. фото Аппарата СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов презентовал информационно-аналитическую систему "СОТА", предназначенную для прогнозирования и управления ситуацией с распространением COVID-19 в Украине и мире.

Источник: Данилов в интервью журналистам в Ситуационном центре в Офисе президента во вторник, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Система позволяет узнавать, понимать, прогнозировать и принимать те или иные управленческие решения, связанные с COVID-19. Она позволяет четко понимать, что происходит в разрезе каждой территориальной громады, количество койко-мест, количество заболевших или тех, кто может в ближайшее время попасть в больницу".

 
фото аппарата снбо

Детали: По словам Данилова, система также отражает полную ситуацию с вакцинацией по территориальным единицам, возрасту и полу вакцинированных, по видам и времени поступления вакцин.

Секретарь СНБО отметил, что система "СОТА" используется высшим руководством страны для принятия управленческих решений, однако открыта и для населения.

"Все данные в системе верифицированы. Информация обновляется в онлайн-режиме онлайн каждое утро", - добавил он.

Секретарь СНБО также отметил, что "СОТА" содержит часть закрытой информации, однако она касается только военной составляющей.

Кроме того, система ведет мониторинг по развитию ситуации с COVID-19 не только по Украине, но и по всем странам мира.

Что предшествовало: В Аппарате СНБО сообщили о полноценном введении в эксплуатацию информационно-аналитической системы Главного ситуационного центра страны "СОТА".

Система работает с Big Data, и обеспечивает хранение, сочетание и анализ данных из различных источников для повышения достоверности, эффективного мониторинга состояния национальной безопасности по более 20 направлениям с целью эффективной координации деятельности государственных органов.

Среди этих направлений - социальная, внутри- и внешнеполитическая безопасность, события в зоне проведения ООС, распространение заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире и в Украине, пространственная и функциональная трансформация, самоуправление в контексте децентрализации, местные бюджеты и способность общин, недропользование, экономическая безопасность, финансовые рынки, угрозы на внутренних и внешних рынках и тому подобное.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019СНБОДанилов
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