Послы G7 призвали Раду принять закон о СБУ без дальнейших правок

Послы страны Группы семи призвали парламент принять закон о Службе безопасности Украины без внесения дальнейших поправок.

Источник: "Европейская правда", официальное заявление послов в Twitter

Дословно: "Послы G7 еще раз подчеркивают важность скорейшего принятия Верховной Радой закона о СБУ без внесения дальнейших поправок...

Если законопроект в нынешней редакции будет успешно реализован, это станет основой для преобразования СБУ в современную службу безопасности, способствующую укреплению безопасности и процветанию".

The current draft, implemented successfully, provides the basis for transforming the SBU into a modern security service, enhancing 🇺🇦 security and prosperity. 2/2