Послы G7 призвали Раду принять закон о СБУ без дальнейших правок

Послы страны Группы семи призвали парламент принять закон о Службе безопасности Украины без внесения дальнейших поправок.

Источник: "Европейская правда", официальное заявление послов в Twitter

Дословно: "Послы G7 еще раз подчеркивают важность скорейшего принятия Верховной Радой закона о СБУ без внесения дальнейших поправок...

Если законопроект в нынешней редакции будет успешно реализован, это станет основой для преобразования СБУ в современную службу безопасности, способствующую укреплению безопасности и процветанию".

The current draft, implemented successfully, provides the basis for transforming the SBU into a modern security service, enhancing 🇺🇦 security and prosperity. 2/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) October 5, 2021

Детали: ЕвроПравда уже рассказывала, что 14 июля комитет по нацбезопасности принял "комитетскую версию" законопроекта о СБУ, которую будет рекомендовать Раде для принятия во втором чтении и в целом. Одобренный текст вызвал однозначную поддержку от США, ЕС и НАТО.

Вопрос вернулся в комитет из-за экспертного заключения юридического управления парламента по последней версии законопроекта, который насчитывает 68 страниц.

В конце сентября парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки снова рекомендовал документ к голосованию.

Детальнее о законопроекте читайте в статье - В шаге от начала реформы СБУ: что можно и что вредно менять в проекте.