Рада будет назначать нового председателя парламента 8 октября – Арахамия
Среда, 6 октября 2021, 11:21
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада назначит нового председателя парламента в пятницу, 8 октября.
Источник: брифинг Арахамия в кулуарах Верховной Рады 6 октября
Прямая речь: "Я думаю, в пятницу (будет голосование - ред.). Нам нужно провести заседание фракции и определить в обед обе кандидатуры, а потом мы будем голосовать".
Детали: По словам Арахамии, кроме председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко и вице-спикера Руслана Стефанчука, за кресло главы Верховной Рады хотят побороться и другие нардепы, но он не назвал фамилий этих кандидатов.
Он добавил, что увольнять Дмитрия Разумкова с должности главы парламента будут 7 октября, после этого "СН" запланировала заседание фракции.
Украинская правда