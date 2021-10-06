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Рада будет назначать нового председателя парламента 8 октября – Арахамия

Среда, 6 октября 2021, 11:21
Рада будет назначать нового председателя парламента 8 октября – Арахамия
фото: сайт ВР

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада назначит нового председателя парламента в пятницу, 8 октября.

Источник: брифинг Арахамия в кулуарах Верховной Рады 6 октября

Прямая речь: "Я думаю, в пятницу (будет голосование - ред.). Нам нужно провести заседание фракции и определить в обед обе кандидатуры, а потом мы будем голосовать".

Детали: По словам Арахамии, кроме председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко и вице-спикера Руслана Стефанчука, за кресло главы Верховной Рады хотят побороться и другие нардепы, но он не назвал фамилий этих кандидатов.

Он добавил, что увольнять Дмитрия Разумкова с должности главы парламента будут 7 октября, после этого "СН" запланировала заседание фракции.

Украинская правда

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Темы: Верховная Рада
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